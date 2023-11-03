Editörümüz Kepenek ifade verdi: Evet biz gazeteciyiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bianet’in kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)’ suçlamasıyla Kepenek’i ifadeye çağırdı.

Kepenek, dün (2 Kasım) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Beste Dönmez Gedek ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu gitmiş ancak savcının toplantısından kaynaklı ifade verememişti.

Kepenek bugün ifadesini verdi. İfadesi sürerken savcı “Siz gazeteci misiniz?” diye sordu. Kepenek de “Evet gazeteciyiz” yanıtını verdi.

"Pusulamız halkın haber alma hakkı"

Kepenek şunları söyledi:

"Hakkımdaki suçlamaya yanıt vermeden önce gazetecilik faaliyetime dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Yaptığım paylaşım da zaten bir haberimin içeriğidir. 2000 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum. Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi ve İstanbul Şubesi yöneticilerindenim.

“Aynı zamanda Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da üyesiyim. Basın konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırlamış olduğu basın meslek ilkelerine göre gazetecilik yapıyorum.”

'6 Şubat'ta da gazetecilik yaptık'

“Gazeteciliğimizin esasında sadece halka gerçeği anlatmak var. Bunun dışına çıkmak, gerçekleri yanıltmak, değiştirmek bizim gazetecilik anlayışımızda yer almaz. Tek doğrumuz vardır, halkların hakikati.

"Pusulamız halkın haber alma hakkını savunmak, gazetecilik yapmak ve hakikattir. Tam da bu hakikat ışığında 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde, hepimizin içi yanarken deprem bölgesinden haber akışı sağlamaya çalışırken yaptım bu paylaşımı ve haberi."

“Bölgeden gelen her bilgi de teyit edildikten sonra bizim için bir haber değeri taşır. Bu teyidi de görüntüyü bana gönderen haber kaynağımdan aldım. Zaten görüntü içeriğinde de yaşanan arbede açıkça görülmektedir. Paylaşım yaptığım gün AFAD açıklama yaparak yardımların sadece kendisi tarafından verileceğini duyurdu. Pazarcık'taki Alevilere ait yardım merkezi de o gün kendilerine baskın yapıldığını açıkladı, videoyu gönderdi. Jandarmanın geldiğini ve yardım malzemelerine el konulduğunu bildirdiler. Ben de bunu haber yaptım. Paylaşıma da videoyu ekledim."

'Barış gazeteciliğe inanıyorum'

"Bu halkı yanıltıcı bilgi mahiyetinde değildir. Halkı aşağılamak, kin ve nefrete sürüklemek gibi bir amacım olamaz. Aksine barış gazeteciliğine inanan bir insanım. Yardımlara el konulması önemli bir bilgiydi, haberdi. Sonrasında da defalarca diğer haber mecralarında da bu konu haber oldu."

"Sonrasında Pazacık'taki yardım merkezine kayyum atandı. Suçlamaları kabul etmiyorum suçsuzum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."

“Açık kaynak soruşturması hukuka aykırıdır”

Avukatı Beste Dönmez Gedek de şöyle dedi:

“Müvekkilin beyanlarına aynen katılıyoruz. Soruşturma dosyası açık kaynak araştırma raporuna dayanmaktadır. Açık kaynak araştırma raporlarının hukuka aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiştir."

"Bu kapsamda PVSK ck madde 6/18.madde Anayasa Mahkemesi'nin 19/02/2020 tarihli ve 2018/91 Esas 2020/10 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Müvekkil sosyal medya hesabını gazetecilik faaliyeti kapsamında kullanmaktadır. Soruşturma konusu içerik bir haberdir."

"Bu nedenle basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. TCK 216 yönünden suçun unsurları oluşmamıştır. TCK 217/A düzenlemesi şuan AYM'de görüşülmektedir. 8 Kasımda esastan görüşme yapılacaktır, bu düzenleme suçun unsurları bakımından kanun kalitesinde değildir."

"Ayrıca atılı bulunan suç bir tehlike suçu olup içeriğin paylaşılmasından bu yana geçen 8 aylık süreçte herhangi bir somut tehlike oluşturacak herhangi bir tehlike gerçekleşmemiştir. Bu bakımdan paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle takipsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Gazeteci Evrim Kepenek 15 Şubat’ta X’te bir video paylaşmış ve “Maraş Pazarcık'ta yardım çadırlarına jandarma el koymuş, ‘tüm yardımlar AFAD üzerinden yapılacak’ denmiş. Güncelleme: Alandaki birçok yardım çadırına el konuluyormuş” diye yazmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da Kepenek hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyasına Kepenek’in paylaşımının ekran görüntüsü “açık kaynak araştırma raporu” denilerek konulmuştu.

Anayasa Mahkemesi 19 Şubat 2020’de “açık kaynak araştırma raporu” ya da diğer adıyla “sanal devriye uygulaması” hakkında ihlal kararı vermişti. Sanal devriye çalışması ile delil toplamasının hukuki olmadığına hükmetmişti.

Evrim Kepenek kimdir? bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi ve sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden aynı zamanda Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. bianet Erkek Şiddeti Çetelesini her ay yayına hazırlayan Kepenek, kadın, çocuk ve LGBTİ+ haklarını görünür kılan haberlere imza atıyor. Her hafta bianet'te "Kadınların Gündemi" köşesini kaleme alıyor. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR'un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Evrim Kepenek'in haberleri için tıklayın

(EMK)