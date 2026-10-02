TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.10.2026 08:51 2 Cotmeh 2026 08:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.10.2026 09:05 2 Cotmeh 2026 09:05
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin

Bi biryara dadgehê hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hesabên Xê yên edîtorê azadiya derbirînê yê bianetê Hikmet Adal û rojnameger Tugçe Yilmaz, Onur Dalar, Furkan Karabay, Dinçer Gokçe û Esra Tokatê hatin astengkirin.

Fermanên astengkirinê di nava pêleke berfirehtir a sansûra online de hatin ku di hefteyên dawî de li Tirkiyeyê bi qedexekirina bi sedan hesabên medyaya civakî re rû da. Ev pêl di 12ê Îlonê de bi operasyonên li dijî LGBTİ+yan dest pê kir û bi hesabên ku parvekirinên têkildarî krîza fonan dikin, berdewam kir.

13 rêxistinên çapemeniyê ji bo sansûra li ser T24ê bertek nîşan dan
13 rêxistinên çapemeniyê ji bo sansûra li ser T24ê bertek nîşan dan
1 Cotmeh 2026

Rojnameger, akademîsyen û rêxistinên mafên mirovan jî di nav kesên ku bandor li wan bûye de bûn.

Dadgehan her wiha malpera înternetê û hesabên medyaya civakî yên malpera nûçeyan a serbixwe T24ê jî qedexe kirin.

Duh di saetên sibê de, dadgehekê biryara astengkirina gihîştinê ji bo hesaba Xê ya EngelliWebê jî da ku ew projeyeke sansûra online a li Tirkiyeyê dişopîne.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
rojnameger Binpêkirina Mafên Rojnamegeran t24 astengkirina malperan astengkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê