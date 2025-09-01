ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 16:55
1 dk Okuma

Edirne’de yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Başından yaralanan caretta caretta, İstanbul Akvaryum Deniz Canlıları Rehabilitasyon, Bakım, Tedavi ve Koruma Merkezi ekibine teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Edirne’de yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

Edirne’nin Saros Körfezi kıyısında sahilde yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı.

Enez ilçesinde yurttaşlar sahilin Karagöl mevkiinde başından yaralı caretta carettayı fark ederek yetkililere bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yurttaşlar, ekipler gelene kadar yaralı caretta carettanın sıcaktan etkilenmemesi için üzerine nemli battaniye serdi.

Enez Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

DKMP ekiplerince koruma altına alınan yaralı caretta caretta, İstanbul Akvaryum Deniz Canlıları Rehabilitasyon, Bakım, Tedavi ve Koruma Merkezi ekibine teslim edildi. (TY)

