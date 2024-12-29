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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 12:36
1 dk Okuma

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios ve papaz Atanas Sultanov, İncil'den İsa peygamberi anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

Edirne merkezdeki Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan Aziz Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine Bulgaristan'dan gelen Ortodokslar katıldı.

Görseli Büyüt

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios ve papaz Atanas Sultanov, İncil'den İsa peygamberi anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

Görseli Büyüt

Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.

Görseli Büyüt

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

Görseli Büyüt

Koca bir yılın geride kaldığını belirten Kafedzhiyska, "Yeni yıldan daha fazla güzellik, daha fazla mutluluk daha çok başarı bekliyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
noel ayini bulgar ortodokslar kilise edirne
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