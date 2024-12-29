Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Edirne merkezdeki Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan Aziz Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine Bulgaristan'dan gelen Ortodokslar katıldı.
Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios ve papaz Atanas Sultanov, İncil'den İsa peygamberi anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.
Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı mutlulukla karşıladıklarını söyledi.
Koca bir yılın geride kaldığını belirten Kafedzhiyska, "Yeni yıldan daha fazla güzellik, daha fazla mutluluk daha çok başarı bekliyoruz. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.
(VC)