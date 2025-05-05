ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 15:48
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 15:51
2 dk Okuma

Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu

Kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi, bugün Sarayiçi'nde yakılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edirne'de Kakava-Hıdırellez coşkusu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Geçmiş yıllarda 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan ve 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarındaki ritüelle tamamlanan şenlikler, hafta sonunu da kapsayacak şekilde yeniden planlandı.

Bu yıl cumartesi ve pazar günleri Sarayiçi'nde düzenlenen müzik ve eğlence programlarıyla başlayan kutlamalar, kente gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Kutlamalar vesilesiyle kentin dört bir yanında şenlik havası hakimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik edip dans ederek baharın gelişini kutluyor.

Tunca Nehri'nde yüz yıkama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi, bugün Sarayiçi'nde yakılacak. 

Kent protokolünün kortej eşliğinde alana gelmesinin ardından dev ateş barış, sevgi, bereket ve huzur dilekleriyle tutuşturulacak. Alanda geç saatlere kadar konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kakava ritüelleri yarın da devam edecek. Tan yeri ağarmadan Sarayiçi'ne gelenler, Tunca Nehri'nde yüzlerini yıkayacak, nehre dilek atacak, bölgedeki ağaçlardan topladıkları dalları bereket getirmesi umuduyla evlerinin kapılarına asacak.

Kakava hakkında

Kakava, Türkiye’de özellikle Roman toplulukların kutladığı bir gelenek. Kötü ruhların kovulması ve baharın gelişinin kutlanması vesilesiyle yapılır. Kutlamalar kapsamında ateş yakılır, nehir kıyısında dilekler tutulur. 

Roman kültürünün tanınması ve kamusal alanda varlık göstermesi açısından son derece önemli olan bugün, kimi zaman folklorize edilerek veya “egzotik eğlence”ye indirgenerek temsil edilir.

Türkiyeli Romanların maruz kaldığı ayrımcılık ve yoksulluk dikkate alındığında, Kakava’yı yalnızca “renkli bir festival” olarak görmek, politik açıdan sorunlu ve yüzeysel bir yaklaşım olabilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kakava şenlikleri hıdırellez edirne Sarayiçi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Hıdırellez/Kakava: Umutla yakılan bir ateşin ardında kalanlar
Bugün 11:00
/yazi/hidirellez-kakava-umutla-yakilan-bir-atesin-ardinda-kalanlar-307124
Sayfa Başına Git