ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 10:28
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 10:59
1 dk Okuma

Edirne'de Hıdrellez: Kakava ateşi yakıldı, dilekler dilendi

Edirne Valiliği, şenlikleri izlemek için kente 90 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edirne'de Hıdrellez: Kakava ateşi yakıldı, dilekler dilendi
Fotoğraflar: AA

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez ve Kakava Şenliklerinde binlerce kişi bir araya gelerek doğanın uyanışını kutladı.

Edirne Valiliği, şenlikleri izlemek için kente 90 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

Cuma günü başlayan Edirne Belediyesinin düzenlediği şenliğin dünkü ve en merak edilen bölümünde Kakava ateşi yakıldı.

Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. 

Şenlik alanına gelen yurttaşlar, dans gösterilerini izledi. Yurttaşlar, tan yeri ağarmadan Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

Bazı yurttaşlar dilek yazılı kağıtları alandaki ağaca astı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Roman vatandaşlarla üzerinde "Bolluk, bereket, barış, sevgi, huzur" yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.

Öğle saatlerinde müzik gruplarının performanslarının ardından şenlik bugün sona erecek.

Kakava'daki Baba Fingo söylencesi

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor. Baba Fingo'yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.(AÖ)

Hıdrellez kakava şenlikleri
Sayfa Başına Git