Edirne'de Hıdrellez: Kakava ateşi yakıldı, dilekler dilendi

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdrellez ve Kakava Şenliklerinde binlerce kişi bir araya gelerek doğanın uyanışını kutladı.

Edirne Valiliği, şenlikleri izlemek için kente 90 binin üzerinde kişinin geldiğini açıkladı.

Cuma günü başlayan Edirne Belediyesinin düzenlediği şenliğin dünkü ve en merak edilen bölümünde Kakava ateşi yakıldı.

Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti.

Şenlik alanına gelen yurttaşlar, dans gösterilerini izledi. Yurttaşlar, tan yeri ağarmadan Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

Bazı yurttaşlar dilek yazılı kağıtları alandaki ağaca astı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Roman vatandaşlarla üzerinde "Bolluk, bereket, barış, sevgi, huzur" yazılı dilek çiçeğini nehre bıraktı.

Öğle saatlerinde müzik gruplarının performanslarının ardından şenlik bugün sona erecek.

Kakava'daki Baba Fingo söylencesi

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor. Baba Fingo'yu bekleyen Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli Kakava kutlamaları, dünyanın pek çok yerinden turisti Edirne'ye çekiyor.(AÖ)