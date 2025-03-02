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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Mart 2025 20:34
 ~ Son Güncelleme: 2 Mart 2025 22:20
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Edip Akbayram hayatını kaybetti

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edip Akbayram hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Anadolu rock ve protest müziğin önemli isimlerinden, müzisyen Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akbayram'ın, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim," dedi.

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Yasaklı sanatçılar arasındaydı

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan sanatçı, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması ve müzik yapması kısıtlanan Akbayram'ın en bilinen yorumlarından biri Vedat Türkali'nin şiirinden uyarlanan "Bekle Bizi İstanbul" şarkısıydı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
edip akbayram
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