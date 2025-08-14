TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 14 Tebax 2025 17:29
 ~ Nûkirina Dawî: 14 Tebax 2025 17:37
1 xulek Xwendin

Êdî cureyê pincarên di nav pênîrê Wanê de jî kêm dibin

Li gelek deverên bajarên Kurdan û Tirkiyeyê em dizanin behsa penîrê Wanê yê bi pincarî tê kirin û hema bêjin her kesek dizane ku ev penîr ji ber tam ango aromaya xwe bi nav û deng e.

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Penîrê Wanê ku nêzî 28-30 cureyên pincarê tê çêkirinê bi saya van giya ango cureyên pincarê ji tevahiya penîrên din vediqete.

Tê zanîn ku di van salên dawî de ji ber şert û mercên avhewa, hevsengiya ekolojiyê jî ku êdî bandora xwe li tevahiya jiyana me ya rojane jî dike, êdî bandora xwe li cureyên pincarên dikevin nava penîr jî dixe.

Ji aliyekî dar û daristanên ku tên şewitandin ji aliyê din jî HES û avbendên li ser vê axê hatin çêkirinê hevsengiya xwezayê jî serobino dike. Ev yek hêdî hêdî bandora xwe dide dide cureyên pincarê jî.

Ji bo cureyên pincara pênîr min berê xwe da sûka kevn a penîr û bi Mustafa Karakoyûnê (60) ku ev 35 sal in ji gundan penîrê pincar kirî tîne û difroşê re axivîm.

Mûstafa dibêje ku “Di van salên dawî de êdî her diçe cûreyên pincarê kêm bûne û ev yek jî dike ku bûhayê pincarê buhatir bibe.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sûka Penêr WAN
Hemû Nivîsên wî/wê
