Edebiyatçılar: Hayatta kalan kadınların ve LGBTİ+’ların yanındayız

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, son haftalarda sosyal medya üzerinden erkek fotoğrafçıları, oyuncuları, müzisyenleri ve kültür-sanat dünyasından bazı isimleri ifşa ediyor. Açıklamalarda, ifşa edilen erkeklerin sektördeki güçlerini kullanarak kadın ve LGBTİ+’ları taciz ettikleri ve cinsel saldırıda bulundukları ifade ediliyor.

Şimdiye kadar 100’den fazla erkeğin ismi ifşa edilirken, bazı kurumlar ve sanatçılar da bu kişilerle ilişkilerini sonlandırdı.

Bu süreçte 178 edebiyatçı, taciz ve güç istismarına karşı ortak bir açıklama yayımlayarak ifşalara destek verdi. Açıklama şöyle:

“Geçmişteki taciz faillerini unutmadık. Bugün de ifşa edilen taciz faillerini, onları koruyanları, ifşa edenleri hedef gösterenleri hangi sektörden olursa olsun unutmayacağız, unutturmayacağız. Taciz ve güç istismarından hayatta kalan kadın+’ların ve LGBTİQ+’ların yanındayız.

Çünkü edebiyat toplumsal hafızanın kaydını tutar.”

İmzacı edebiyatçılar

Adalet Çavdar · Arlin Çiçekçi · Arzu Erkan · Arzu Eylem · Aslı Ilgın Kopuz · Aslı Tohumcu · Asuman Susam · Aybike Ertürk · Ayça Erkol · Ayfer Tunç · Aylin Balboa · Aylin İşcan Yener · Aylin Sökmen · Aysu Sevtekin · Aysun Kara · Ayşe Başcı · Ayşe Nilay Özkan · Ayşe Özlem İnci · Ayşegül Devecioğlu · Ayşen Atalan Sözbilir · Ayşen Melik · Ayşen Şahin · Ayten Kaya Görgün · Bahar Ulukan · Başak Sayan · Belgin Bıyıklıoğlu · Belma Fırat · Beyda Yıldız · Birgül Oğuz · Birhan Keskin · Buket Arbatlı · Buket Erbatlı · Buket Uzuner · Burcu Aktaş · Burcu Alşan · Burcu Arman · Burçin Tetik · Ceren Gündoğan · Ceren Kerimoğlu · Çağla Çinili · Çiğdem Erkal · Çiler İlhan · Defne Suman · Demet Altınyeleklioğlu · Demet Ekmekçioğlu · Demet Yılmazkuday · Deniz Durukan · Deniz Eldam · Deniz Gündoğan İbrişim · Derya Sönmez · Didem Ünal Demir · Dilek Emir · Dilek Karaaslan · Dilek Üstündağ · Dilek Yılmaz · Dursaliye Şahan · Duygu Harmancı · Duygu Terim · Ebru D. Dedeoğlu · Elif Sofya · Emine Şeker · Eren Aysan · Esme Sarıtaş · Esra Yalazan · Ezgi Özsan · Ezgi Polat · Ezgi Tanergeç · Fatma Burçak · Feyza Akbulut Öner · Figen Alkaç · Figen Şakacı · Fulya Taşçeviren · Funda Ergenekon · Fügen Ünal Şen · Füsun Aymergen · Gamze Arslan · Gamze Efe · Gaye Boralıoğlu · Gonca Özmen · Gökçe İspi Turan · Gönül Kıvılcım · Gülayşe Koçak · Gülcan Ayhan · Gülhan Davarcı · Gülsüm Öz · Hande Çiğdemoğlu · Hande Ortaç · Hande Sarı · Hanife Altun · Hilal Solmaz · Iraz Şensöz · Irmak Zileli · Işıl Işık · Işıl Madak · İclal San · İdil Himmetoğlu · İlgi Erpelit · İlknur Atalkın · İrem Uzunhasanoğlu · Keriman Güldiken · Latife Tekin · Lütfiye Pekcan · Mehtap Coşkuntuna · Melike İlgün · Melike Koçak · Melisa Ceren Hasmaden · Meltem Dağcı · Menekşe Toprak · Meral Saklıyan · Merve Akıncı Almaz · Merve Yakut · Mevsim Yenice · Miray Çakıroğlu · Müge Arısal · Müge İplikçi · Müren Beykan · nacişko · Nazlı Doğan Özsöz · Nazlı Eray · Nermin Yıldırım · Neslihan Önderoğlu · Neslihan Yiğitler · Nesrin Erek · Nilay Örnek · Nilay Özer · Nilgün Çelik · Nilüfer Kuyaş · Nur Akpınar · Nur Alan · Nurcan Çelik · Nurhan Suerdem · Onur Bütün · Oya Baydar · Özge Doğar · Özlem Yılmaz · Öznur Unat · Pelin Buzluk · Pelin Özer · Raşel Meseri · Refika Ayşegül Uzun · Ruhan Bilkay · Seçil Hidayet · Seda Kaya Güler · Sedef Özge · Selcan Peksan · Selen Erdoğan · Semrin Şahin · Senem Timuroğlu · Sepin Sinanlıoğlu · Serap Çakır · Seray Şahinler · Sevinç Çalhanoğlu · Sibel Oral · Sibel Öz · Sine Ergün · Sitem Şanlı · Sona Ertekin · Şafak Baba Pala · Şebnem İşigüzel · Şirvan Erciyes · Şöhret Baltaş · Taçlı Yazıcıoğlu · Tekgül Arı · Tuğba İnceoğlu · Tuğçe Isıyel · Türkan Dalgıç · Türkay Kocaman · Ulviye Talaka · Ülkü Oktay · Vildan Çetin · Yasemin Özek · Yasemin Seven Erangin · Yasemin Sungur · Zehra Güngör · Zerrin Saral · Zeynep Eşin · Zeynep Göğüş · Zeynep Kaçar · Zühal Özkay

