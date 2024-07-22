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YAŞAM
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 15:03
2 dk Okuma

Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti

Eserleri, Everest Yayınları, Alfa Yayınları, Raskol'un Baltası, Sel Yayıncılık ve Kırmızı Kedi Yayınevi gibi farklı yayınevleri tarafından yayımlanan Edgü, 88 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti
Fotoğraf: Evrensel / Kadir İncesu

Edebiyatçı Ferit Edgü hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Edgü’nün şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserleri bulunuyordu.

Ferit Edgü kimdir?
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Edgü'nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal paylaştı. Celal, "Çağdaş Türk Edebiyatının Büyük ustalarından FERİT EDGÜ VEFAT ETMİŞ. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Everest Yayınları da şu mesajı paylaştı:

"Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Edgü için Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu’ndaki Casa Botter Apartmanı’nda saat 15.00’te anma toplantısı yapılacak. Aynı gün Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edgü, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek

"Hakkari'de Bir Mevsim" filmi 5 yıl yasaklanmıştı

Edgü, "Hakkari'de Bir Mevsim" ile kitabı ile de tanınıyordu. Kitap daha sonrasında sinemaya da aktarıldı 

Politik sebeplerle Hakkari'ye sürülen genç bir öğretmen, bu sınır köyünde yaşayacağı tek mevsim olan kış mevsimi boyunca deneyimlediği tecrübeleri beyaz perdeye aktaran filmin yönetmen koltuğunda yönetmen Erden Kıral yer alıyor. 

Filmin başlıca oyuncuları arasında Genco Erkal, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Berrin Koper, Şerif Sezer, Macit Koper ve Erkan Yücel sayılabilir. Film, 5 yıl Türkiye'de yasaklı kaldı.

Filmin kazandığı ödüller: 1983 CICAE Ödülü 1983 Fibresci Ödülü 1983 Interfilm Otto Dibelius Film Ödülü 1983 Berlin Film Festivali Gümüş Ayı Ödülü 1983 Altın Zeytin Büyük Ödülü (2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali (Cezayir)

(EMK)

ferit edgü edebiyatçı Everest
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