Direnişin Renkleri, Ecem Seçkin’in katledildiği evin sokağında tam bir yıl sonra trans cinayetlerini unutturmamak için eylem düzenledi.

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Mustafa Fidan, Ecem Seçkin'i 4 Ocak’ı 5 Ocak’a bağlayan gece hem seks işçiliği yaptığı hem de yaşadığı evinde öldürdü.

unikuir.org'un aktarımına göre, Seçkin’in komşuları duydukları sesler üzerine Fidan’ı evden kaçarken durdurmaya çalıştı. Engellemeye çalışırken katilin üstünden Seçkin’in telefonu ve bıçak düştü. Fidan, Ecem Seçkin’i katlettiği yerden kaçarak ayrıldı; memleketi Torbalı’ya giderken yakalandı.

“Unutma, unutturma!”

Direnişin Renkleri hem Seçkin’i unutturmamak için hem de trans cinayetlerinin önünü açan nefret siyasetine karşı Ecem Seçkin’in yaşadığı Bornova Sokak’ta bir yıl sonra eylem düzenledi. Üniversiteli LGBTİ+ aktivistlerinden oluşan Direnişin Renkleri, “Ecem Seçkin bu sokakta öldürüleli 1 yıl oldu. Unutma, unutturma!” pankartı astı.

Direnişin Renkleri eylemi kamuoyuyla paylaşırken, trans cinayetlerinin iktidarın nefret siyasetinin sonucu olduğu hatırlattı ve şiddetin dayanak bulduğu cezasızlığa dikkat çekti:

"Ecem Seçkin, Bornova Sokak'ta öldürüleli 1 yıl oldu! Transfobik sistemin katlettiği onlarca arkadaşımızdan birisi Ecem.

Geçen yıl başlayan; devlet eliyle desteklenen nefret mitinglerini düzenleyenler ve buna suspus kalanlar da bu cinayetin sorumlusudur.

Katilleri hesap verene, bu transfobik sistemi yıkana dek mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrardan hatırlatıyoruz.”

(EMK)