Ecem Erkek kimdir?

24 Haziran 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek, 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında tiyatro eğitimi ve 2008'de Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi aldı.

2009'da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erkek sonrasında ise 2010'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazandı ve 2015 yılında mezun oldu.

2017'de Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'da halen Naime karakterini canlandırıyor.

(EMK)