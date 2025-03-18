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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 16:21
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 17:13
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Ece Üner, adli kontrolle serbest

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV sunucusu Ece Üner hakkında, İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık” diye yazmasının ardından soruşturma başlattı. Üner mevcutlu olarak savcılığa götürüldü.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ece Üner, adli kontrolle serbest
Fotoğraf: Halk TV yayını

Halk TV’de Ana Haber’i sunan Ece Üner, ifadeye çağrıldı. Üner, Halk TV’nin İstanbul’daki stüdyolarına polis ekibi gelmesi üzerine kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Tektaş ve diğer çalışanlarla birlikte aşağı indi.

Bu sırada polis ve Üner arasında şu diyalog yaşandı:

Polis: Savcılık kararı var, savcılık talimatı var. Birlikte adliyeye geçeceğiz, ifadenize başvurulacak.

Ece Üner: Bir gözaltı işlemimdir bu?

Polis: Gözaltı kararı yok, mevcutlu olarak ifadenize başvurulmak üzere adliyede hazır edilmeniz talimatı var. Dosyanın içeriyle ilgili size, varsa avukatınıza detaylı açıklamayı yapacağız.

Ece Üner: Kimin şikayeti olduğun dair bilgi paylaşır mısınız?

Polis: Detaylı açıklamayı yolda yapacağız buyurun.

Konuşmanın ardından polis aracına bindirilen Üner adliyeye götürüldü. Sosyal medya hesabından da "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz” diye açıklama yaptı.

İlerleyen dakikalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Üner'in, İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konulmasıyla ilgili paylaşımına yaptığı yorum nedeniyle ifadeye çağrıldığı duyurdu.

Üner, Saymaz’ın “Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor? Yargıya karşı adalet arıyoruz” dediği paylaşıma “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık” diye yazmıştı.

İsmail Saymaz: Bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?
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Savcı adli kontrol istedi

Üner ‘yargı organlarının alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla ifade verdi. Savcılık daha sonra Üner'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği’ne de Üner'i yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla serbest bıraktı.  

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ece Üner İsmail Saymaz
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