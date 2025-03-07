Ece Gürel hayatını kaybetti

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda bulunduğunda hipotermi geçirdiği belirlenen ve hastaneye kaldırılan Ece Gürel, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Uzun süre soğukta kaldığı için bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Gürel’in tedavisi sırasında kalbi bir süre durdu. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ne Olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gezmeye gideceğini söyleyerek ayrılan Ece Gürel’den haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeyi taramaya başlamıştı.

Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları, 4 Mart’ta Belgrad Ormanı’nda yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu. Dört gün süren yoğun aramalar sonucunda dün gece (6 Mart 2025) saat 01.15’te sarp ormanlık alanda bulunan genç kadın, hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

(EMK)