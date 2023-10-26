Ece Bağcı, ‘Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ABD’de ödüle değer görüldü

Ece Bağcı, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki 'Sevim' rolüyle Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.

Festival sitesinde yer alan açıklamada "En İyi Yardımcı Performans dalında Gümüş Hugo ödülü, Sevim'in unutulmaz karakterini büyük yoğunluk ve derin incelikle yorumlayan Ece Bağcı'ya veriliyor" denildi.

16 yaşındaki Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. "Romeo ve Juliet", "İnsan Çağı", "Troyalı Kadınlar" gibi oyunlarda yer alan oyuncunun ilk rol aldığı film ise "Kuru Otlar Üstüne."

Filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici yer alıyor.

Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran filmi uluslararası festival yolculuğunu sürdürüyor. (AÖ)