YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:30 30 Aralık 2025 10:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 12:19 30 Aralık 2025 12:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Ebu Ubeyde kimdir?

İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ağustos 2025’te İsrail ordusunu Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Kassam Tugayları, Ebu Ubeyde’nin ölümünü 29 Aralık 2025’te duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ebu Ubeyde kimdir?
*Ebu Ubeyde/Huzeyfe el-Kahlut (Fotoğraf: İzzeddin el-Kassam Tugayları)

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü (2005-2025).

1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda doğdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarında okudu.

2000 yılında İkinci İntifada’nın patlak vermesiyle Hamas ve Kassam saflarına katıldı.

İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren “Öfke Günleri” operasyonu sırasında kameraların karşısına çıktı ve düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kara harekâtına ilişkin bilgi verdi. O tarihten itibaren Kassam’ın medya yüzü oldu.

İsrail’in 2005 yılında Gazze Şeridi’nden çekilmesinin ardından Kassam’ın sözcülüğü görevini üstlenen Ebu Ubeyde, güvenlik gerekçesiyle nadiren kameraların karşısına geçti.

Kassam Tugayları sözcülüğü sırasında yaptığı en önemli açıklamalar arasında, 2006’da Gilad Şalit ile 2014’te Şaul Aron adlı İsrail askerlerinin esir alındığını duyurması yer aldı.

2013 yılında Gazze İslam Üniversitesi’nde İslami İlimler alanında yüksek lisansını tamamladı; “Kutsal Topraklar: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında” başlıklı teziyle mezun oldu.

Gazze Şeridi’nde İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın öncülüğündeki “Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası”nın 7 Ekim 2023’te başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu” boyunca çok sayıda açıklama yaptı; “direnişin yüzü” olarak adlandırıldı.

İsrail ordusu, 30 Ağustos 2025’te Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Aralık 2025’te yaptığı açıklamayla ölümünü duyurdu. Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut olduğu belirtildi; ilk kez yüzü açık bir fotoğrafı da paylaşıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ebu ubeyde Hamas izzeddin el-kassam tugayları Gazze Şeridi israil'in filistin'i işgali Filistin-İsrail çatışması
