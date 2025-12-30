Ebu Ubeyde kimdir?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü (2005-2025).

1984 yılında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda doğdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarında okudu.

2000 yılında İkinci İntifada’nın patlak vermesiyle Hamas ve Kassam saflarına katıldı.

İlk kez Ekim 2004’te, 17 gün süren “Öfke Günleri” operasyonu sırasında kameraların karşısına çıktı ve düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kara harekâtına ilişkin bilgi verdi. O tarihten itibaren Kassam’ın medya yüzü oldu.

İsrail’in 2005 yılında Gazze Şeridi’nden çekilmesinin ardından Kassam’ın sözcülüğü görevini üstlenen Ebu Ubeyde, güvenlik gerekçesiyle nadiren kameraların karşısına geçti.

Kassam Tugayları sözcülüğü sırasında yaptığı en önemli açıklamalar arasında, 2006’da Gilad Şalit ile 2014’te Şaul Aron adlı İsrail askerlerinin esir alındığını duyurması yer aldı.

2013 yılında Gazze İslam Üniversitesi’nde İslami İlimler alanında yüksek lisansını tamamladı; “Kutsal Topraklar: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında” başlıklı teziyle mezun oldu.

Gazze Şeridi’nde İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın öncülüğündeki “Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası”nın 7 Ekim 2023’te başlattığı “Aksa Tufanı Operasyonu” boyunca çok sayıda açıklama yaptı; “direnişin yüzü” olarak adlandırıldı.

İsrail ordusu, 30 Ağustos 2025’te Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 29 Aralık 2025’te yaptığı açıklamayla ölümünü duyurdu. Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Samir Abdullah el-Kahlut olduğu belirtildi; ilk kez yüzü açık bir fotoğrafı da paylaşıldı.

