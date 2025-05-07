Ebu Hatim Şakra, SDG kontrolündeki bölgelerden ‘sorumlu’ yapıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, Ebu Hatim Şakra’yı (Ahmed İhsan Fayyad el-Hayis), Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerini kapsayan bölgelerden sorumlu 86. Tümen’in başına getirdi. Karar, 5 Mayıs Pazartesi günü alındı.

Şakra, aynı zamanda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na bağlı olan Ahrar’uş Şarkiyye’nin (sonraki adıyla ‘Kurtuluş ve İnşa Hareketi’) kurucusu. Örgütün adı, başta Kürt kadın siyasetçi Hevrîn Xelef’in öldürülmesi olmak üzere, sivillerin yargısız infaz edilmesi, insan kaçakçılığı, tutuklu IŞİD’lilerin ve ailelerinin serbest bırakılması gibi birçok olayda ön plana çıkıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, örgütün 2019’daki yargısız infazlarını ‘savaş suçu’ olarak nitelendirmiş, ABD ise 2021’de Şakra’yı yaptırım listesine almıştı.

BM'nin "Savaş suçu" işlemekle suçladığı örgütün komutanı Türkiye’de üniversiteden mezun oldu

Londra merkezli ve Suudi sermayeli Eş-Şark’ul Avsat gazetesine göre, Şakra’nın tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek 86. Tümen komutanlığına atanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kürt basın organlarına konuşan bazı kaynaklar, Şakra’nın atanmasının, adalet ve hesap verebilirlik mekanizmaları kurulmadan yapılmış olmasının, ilgili anlaşmayı ‘boş ve işlevsiz hâle getirdiğini’ savundu. Aynı kaynaklar, savaş suçlarıyla suçlanan kişilere üst düzey görevler verilmesinin, SDG ile yapılan uzlaşıyı tehlikeye attığını ve Kürt kamuoyunun yeni yönetime olan güvenini sarstığını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

*Rakka, Haseke ve Deyrizor vilayetlerinin büyük bölümü, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolünde bulunuyor. Ebu Hatim Şakra, bu bölgelerin tamamından ‘sorumlu’ olan komutanlığın başına atandı. (Harita: Liveuamap)

Atamaya SDG ve YPJ’den tepki

Şam yönetiminin atama kararına, SDG ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) sözcüleri ayrı ayrı tepki gösterdi.

YPJ Sözcüsü Ruksan Mihemed, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bu kararın cezasızlığı meşrulaştırdığını belirtti.

Mihemed, “Kadınlara, Êzidî halkına ve yoldaşımız Hevrîn Xelef ile şoförü Ferhad Ramazan’ın suikastına karışan Ebu Hatim Şakra’nın, sözde 86. Tümen’e komutan olarak atanmasını şiddetle kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

*Ebu Hatim Şakra (soldaki), Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile birlikte. (Fotoğraf: NPA)

SDG Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhad Şamî de atama kararını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Şamî, X’ten yaptığı açıklamada, “Hevrîn Xelef’in suikastı da dahil olmak üzere birçok suçtan sorumlu olan suçlu Ebu Hatim Şakra’nın yeri resmî kurumlar değil, parmaklıkların arkasıdır” dedi.

“El-Hayis gibi kişilerin hassas devlet görevlerine dahil edilmesi, Suriye’nin geleceği için tehlikeli ve kabul edilemez bir yönelimi temsil etmektedir,” diyen Şamî, yetkililere, Suriye halkına karşı işlenen suçların faillerinin yargılanması için kararlı adımlar atmaları çağrısında bulundu.

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN MEZUN OLMUŞTU Ahrar’uş Şarkkiye komutanı ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu

(VC)