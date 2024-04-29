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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 11:11
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Ebru Ceylan Cannes Film Festivali jürisinde

Festivalin Jüri Başkanlığını yönetmen Greta Gerwig üstlenecek. Kazananlar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ebru Ceylan Cannes Film Festivali jürisinde
Fotoğraf: Nuri Bilge Ceylan

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da yer alıyor.

Başkanlığını yönetmen Greta Gerwig'in üstleneceği festivalin jürisinde Türkiyeli senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, ABD'li oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green ve Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki'nin yanı sıra İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy yer alacak.

Jüri, 22 filmden birine Altın Palmiye ödülü verecek. Kazananlar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de açıklanacak.

(AÖ)

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