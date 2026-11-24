Türkiye'nin en büyük 11'inci gölü olan Eber Gölü'nün sazlıklarında 23 Kasım gecesi saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Afyon’un Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki gölde yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göl kıyısında açıklama yapan Eber Gölü Yaşasın Hareketi Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, benzer yangınların yıllardır tekrarlandığını söyledi. Yangınlara karşı Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerini kapsayan ortak bir yangın önleme planı hazırlanmasını istedi.

Sazlıkların rüzgarı fırsat bilen kişilerce ateşe verildiği yönünde ihbar bulunduğunu belirten Çiftçi, ihbarın titizlikle soruşturulmasını ve yangının çıkış nedeninin aydınlatılmasını talep etti..

Eber Gölü’nün 68’i endemik olmak üzere 587 bitki taksonuna, 170’ten fazla kuş türüne ve 37 memeli türüne ev sahipliği yaptığını belirtip, her yangında sazlıklarda yuvalanan kuşların ve burada barınan diğer canlıların yaşam alanlarının yandığını söyledi. Çiftçi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Eber Gölü’nü yakan bu hainlere teslim etmeyeceğiz. Eber Gölü’ndeki tüm yasa dışı faaliyetlerin karşısında olacağız. Eber’i ısrarla, inatla yok etmek isteyenlere karşı biz de ısrarla ve inatla Eber Gölü Yaşasın diye mücadele edeceğiz. Bu yangınlarla ilgili tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz. Her yıl her yıl binlerce metre kare alan yanarak yok ediliyor.”

Afyonkarahisar Valiliğine, üç ilçenin kaymakamlıklarına, jandarmaya ve Doğa Koruma ve Millî Parklar yetkililerine seslenen Çiftçi, yangın riskinin yüksek olduğu gecelerde göl çevresindeki devriyelerin artırılmasını ve ulaşılması güç kesimlere müdahale edebilecek ekip ve araçların hazır bulundurulmasını istedi. Çiftçi, hem yangının nedenini hem de yetkililerin alacağı önlemleri takip edeceklerini kaydetti.

Eber Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Ulusal öneme haiz sulak alan statüsündeki Eber Gölü, uzun yıllardır kuraklık, aşırı su kullanımı, kirlilik ve tekrarlanan sazlık yangınları nedeniyle ekolojik tahribat yaşıyor. Ayrıca göl ciddi bir ekolojik tehdit altında. Bilimsel araştırmalara göre göl son 10 yılda büyük ölçüde küçüldü. Recep Uğur Acar ve Enes Zengin'in 1 Haziran 2025'te Akdeniz Mühendislik Dergisi'nde yayımlanan araştırmasına göre göldeki sulak alanların büyüklüğü 2015'te 7 bin 748 hektarken 2024'te 327 hektara kadar geriledi. Küçülme oranı yüzde 96. Neden yakılıyor? Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin 2019 tarihli Eber-Akşehir Gölleri Saz Kesimi Eylem Planı ve Ekolojik Risk Değerlendirme Raporu'na göre, göldeki sazlıkların bilinçli olarak yakılmasının nedenlerinden biri ekonomik çıkarlar. Dekorasyon ve yalıtım sektörlerinde kullanılan ince sazların elde edilmesi amacıyla kalın yapılı sazların bulunduğu alanlar ateşe veriliyor. Uzmanlar, bazı yangınların avcılık faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini de belirtiyor. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca sulak alanlardaki sazların ve diğer bitki türlerinin yakılması yasak. Ancak Eber Gölü'nde sazlık yangınları yıllardır tekrarlanıyor.

(HA)