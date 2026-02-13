DYAyê ji Baregaha Tenefê hêzên xwe vekişand

Hêza Peywirê ya Hevbeş a Yekgirtî- Operasyona Biryardariya Xwezayî (CJTF-OIR) ku di sala 2014an de ji aliyê Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (CENTCOM) ve hatiye damezrandin, alîkarî û piştgirî dida hêzên hevkar di şerê li dijî DAIŞê de.
Koalîsyona ku ji sala 2014an ve ji aliyê CENTCOMê ve hatiye avakirin, erkê şêwirmendî, alîkarî û xurtkirina hêzên hevbeş ên herêmê girtiye ser milên xwe da ku DAIŞê têk bibin.
Baregeh li wê herêmêye ku sînorên Sûriye, Iraq û Urdunê lê digihêje hev. Herêm li nav axa Sûriyeyê de ye û artêşa Amerîkayê li wê baregehê perwerde û piştgirî dida Artêşa Azad a Sûriyeyê (ÖSO).
CENTCOMê ragihandiye ku hêzên wan di 11ê Sibata 2026an de bi awayekî birêxistinkirî ji Baregeha Leşkerî ya Tenefê ya li Sûriyeyê vekişiyan.
Ev gav di çarçoveya pêvajoya "veguhestin û guherînên hêza hevbeş a Koalîsyona Navneteweyî ya li Dijî DAIŞê ya ji bo nehiştina DAIŞê" de hatiye avêtin. Ev biryar li ser bingeha nirxandina rewşa li qadê hatiye amadekirin.
Ev biryar piştî wê yekê tê ku meha Nîsana 2025an, Wezareta Parastinê ya Amerîkayê ragihandibû ku artêşa Amerîkayê dest bi kêmkirina baregehên xwe yên li nav axa Sûriyeyê dike.
Peyama CENTCOMê
Fermandarê CENTCOMê Admiral Brad Cooper got,"Hêzên Amerîkayê dê her tim ji bo bersivdayîna her gefa DAIŞê ya li herêmê amade bin. Em her wiha piştgiriya hewildanên hevbeş ên hevpeymanên xwe dikin da ku rê li ber xurtbûna wê rêxistinê bigirin."
Cooper teqez kir ku domandina zextên li ser DAIŞê ya ji bo parastina axa Amerîkayê û xurtkirina ewlehiya herêmê karekî bingehîn e.
Daneyên operasyonan
Li gorî daxuyaniyê, tenê di nav 2 mehên borî de, hêzên Amerîkayê bi 350 mûşekên hûr zêdetirî 100 armancên cuda kiriye hedef. Di encama van operasyonan de, zêdetirî 50 terorîstên DAIŞê hatine kuştin an girtin.
Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê îro ragihand ku yekîneyên artêşê Baregeha Leşkerî ya Tenefê ya li başûrê welêt wergirtiye. Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê di daxuyaniya xwe ya li ser hesabên fermî de da zanîn ku wergirtina baregehê “bi hevahengiya di navbera aliyê Sûriyeyê û aliyê Amerîkayê de” pêk hatiye.
(AY)
*Çavkanî: Rudaw