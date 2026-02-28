TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.02.2026 10:52 28 Sibat 2026 10:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.02.2026 11:45 28 Sibat 2026 11:45
Xwendin Xwendin:  2 xulek

DYA û Îsraîlê êrişî Îranê kir

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz ragihand ku li seranserê Îsraîlê rewşa awarte hatiye ragihandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
DYA û Îsraîlê êrişî Îranê kir
Fotograf: AA

Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Yisrael Katz ragihand ku Îsraîlê "êrişeke rêlibergirtinê" li dijî Îranê daye destpêkirin. Katz diyar kir ku li Îsraîlê "rewşa awarte" hatiye ragihandin.

Di heman demê de, Îsraîlê qada xwe ya hewayî ji firînan re girt. Her weha Wezîrê Parastinê Katz ragihand ku li seranserê Îsraîlê rewşa awarte hatiye ragihandin, ku tavilê dikeve meriyetê.

Li gorî nûçeya Rûdawê li paytext Tehranê dengê 4 teqînan hatiye bihîstin. Ji nava Tehranê wêne û dîmenên êrişan belav dibin.

Her weha Kanal 12a Îsraîlê ragihand ku li seranserê Îsraîlê dengê sîrenan tê. Li gorî nûçeyan, Îsraîlê piştî êrişa li ser Îranê ragihand ku wê qada xwe ya asmanî girtiye.

Ajansa Associated Pressê (AP) ragihand ku Amerîka tevlî êrişên Îsraîlê yên li ser Îranê bûye.

Rayedarên Amerîkayî piştrast dikin

Rayedarekî Amerîkayî yê ku ji APyê re axivî û ji operasyonê  agahdar e, diyar kir ku Amerîka beşdarî êrişên Îsraîlê yên li ser Îranê bûye.

Rayedarên Amerîkayî û Îsraîlî yên ku ji The New York Timesê re axivîn jî diyar kir ku Amerîka û Îsraîl bi hev re êrişî Îranê dikin.

Du rayedarên Amerîkayî ji CNNê re piştrast kir ku Amerîka li dijî Îranê êrişan pêk tîne. Yekî ji wan rayedaran diyar kir ku êriş didomin û got, "Ev ne êrişeke biçûk e." Heta niha rêveberiya Amerîkayê derbarê mijarê de ti daxuyaniya fermî nedaye.

"Malên serkirdeyan jî hatin hedefgirtin"

Kanal 12a Îsraîlê jî îdia kir ku êrişan ne tenê navendên nukleer û leşkerî, malên serkirdeyên Îranê û tesîsên serokomariyê jî kirine hedef.

Her wiha hat diyarkirin ku cihên avêtina mûşekan ên ku Îranê dikarîbû bi wan êrişî Îsraîlê bike, hedefên sereke bûne.

Îraqê asmanê xwe girt

Wezareta Veguhastinê ya Îraqê ragihand ku asmanê welêt bi temamî hatiye girtin. Berdevkê Wezareta Veguhastinê ya Îraqê Meysam Safî ji Rûdawê re axiviye û gotiye:

"Piştî valakirina asmanê Îraqê, niha asîmanê welêt bi temamî hatiye girtin."

Medyaya Amerîkayê jî pişt re belav kir ku ew êriş bi Amerîkayê re bi hevparî hatiye kirin.

(AY)

Çavkanî: Rûdaw, AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
îsraîl Îran Şer
