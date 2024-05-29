DYA'dan 'Okullarda Ücretsiz Beslenme Pilot Çalışması'

Türkiye’de okullarda ücretsiz ve sağlıklı beslenme savunuculuğu yapan Derin Yoksulluk Ağı Şişli’de dezavantajlı öğrencilerin yoğun olduğu ilkokulda iki hafta boyunca ücretsiz beslenme desteği sağladı. İki haftalık süreçte, okuldaki tüm çocuklar günde bir öğün beslenme dağıtıldı.

Ağ, pilot çalışmanın sonuçlarını; öğrencilerin beslenme alışkanlıklarında iyileşme, özsaygıda artış, derslerin düzenli hale gelmesi, devamsızlıkta düşüş, başarıda artış ve hanehalkının bütçesinde rahatlama olarak açıkladı.

Derin Yoksulluk Ağı'ndan saha çalışması: Eğitim Yoksulluğu

Pilot çalışma kapsamında öğrencilere sunulan beslenmenin haftalık listesi şu şekilde: Pazartesi: Süt, üçgen peynir, zeytin, bal, simit.

Salı: Süt, labne, bal, elma, zeytinli poğaça.

Çarşamba: Süt, üçgen peynir, muz, açma.

Perşembe: Süt, labne, zeytin, bal, poğaça.

Cuma: Süt, beyaz peynir, zeytin, tahin-pekmez, simit.

Derin Yoksulluk Ağı, toplamda 3 bin 750 öğünden oluşan beslenme desteğinin finansmanını Kırmızı Uçurtma Destek Çemberi ve derneğe gelen bağışlardan karşıladı.

Ağ, görüşme yaptığı velilerin çoğunun ücretsiz beslenme desteği için ‘keşke dönem başından beri olsaydı’ dediğini ve desteğin devam etmesini dilediklerini belirtti.

Raporda Derin Yoksulluk Ağı, “İmkanlarımızın elverdiği ölçüde yapabildiğimiz bu destek neticesinde dahi okullarda ücretsiz beslenmenin hem öğrenciler, hem veliler, hem de eğitmenler üzerinde nasıl olumlu etkiler bırakabileceğine dair nitel veriler elde edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca seçim öncesinde ücretsiz beslenme vaadinde bulunan yerel yönetimleri ve kurumları "dayanışmanın gücüyle çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını görünür kılmaya davet ediyoruz" diyerek çağrı yaptı.

(AD)