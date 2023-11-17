DW Türkçe’ye ikinci sansür

Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi, Almanya’nın kamu yayıncısı Deutsche Welle‘ye (DW) sansür getirdi.

Deutsche Welle’nin kullandığı dwturkce.com ve inspiredminds.de alan adları erişime engellendi.

Karar, uygulanması için Bilgi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de internet üzerinden yayın yapabilmesi için Deutsche Welle ve halihazırda kullandığı alternatif alan adları için yayın lisansı almasını istemişti.

Ne olmuştu?

RTÜK, internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmeleri için lisans başvurusu yapma şartını reddeden DW Türkçe’ye 30 Haziran 2022'de erişim engeli kararı aldırtmıştı.

Ancak kararın ardından kuruluş farklı adres ismi ya da VPN’le Türkiye yayınlarını sürdürmeye devam etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilerleyen süreçte DW Türkçe’nin çalışma lisansını yenilememişti. Bunun üzerine DW Türkçe, Türkiye ofisini kapatarak çalışanlarını telifli pozisyona geçirmişti.

VOA Türkçe ve DW Türkçe’ye sansür: RTÜK istedi, mahkeme erişime engelledi

(HA)