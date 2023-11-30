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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 13:39
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 14:06
3 dk Okuma

KOCAELİ F TİPİ’NDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Duygu Koral’ın annesi: Kızımın hakkını arayın

Mahpus Duygu Koral'ın şüpheli ölümünden sonra başlatılan soruşturmada savcılık “kovuşturmaya gerek yok” (KYOK) kararı verdi. Annesi Züleyha Keçi, “Kızım intihar etmedi, bana taciz edildiğini, dövüldüğünü anlattı. Kızım ölümden korkardı, intihar edecek bir insan değildi” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/duygu-koralin-annesi-kizimin-hakkini-arayin-1.jpg

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan adli mahpus Duygu Koral 20 Mart 2023’te tek kişilik kaldığı odada şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Gardiyanlar, Koral’ın cansız bedenini kablo ile banyoda asılı halde buldu.

Duygu Koral’ın yakınlarının avukatları Eren Keskin, Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya kovuşturmaya gerek yok kararına itiraz etti.

Duygu Koral'ın şüpheli ölümünden sonra başlatılan soruşturmada savcılık, “kovuşturmaya gerek yok” (KYOK)  kararı verdi.

“Kızım o kabloyu nasıl nereden buldu?”

Koral’ın ailesinin avukatları Eren Keskin, Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya kovuşturmaya gerek yok kararına itiraz etti.

bianet’e konuşan Duygu Koral’ın annesi Züleyha Keçi, sözlerine “Kızımın hakkını sonuna kadar arayın. Benim çocuğum intihar edecek biri değildi” diye başladı.

Kızıyla ilgili Adalet Bakanlığı’na defalarca başvuru yaptığını söyleyen anne Züleyha, Duygu’nun daha önce Tarsus’ta cezaevine gönderildiğini söyledi.

"Günlerce görüştürmediler sonra arayıp "kızın intihar etti' dediler"

Beş çocuğu içinde Duygu ile özel olarak ilgilendiğini anlatan anne Züleyha, her pazartesi telefon görüşü kapsamında konuştuklarını ve Duygu’nun kendisine bazı bilgiler ilettiğini söyledi, şunlara dikkat çekti:

“Kızım intihar etmedi, bana taciz edildiğini, dövüldüğünü anlattı. Kızım ölümden korkardı, intihar edecek bir insan değildi. Her pazartesi konuşurduk. Bana ters kelepçe yapıldığını, kendisini sürekli olarak dövdüklerini söylerdi. Bazen de ‘anne burada anlatamam başka şeyler var’ derdi. Kızıma yemek vermemişler.”

‘Kanser oldum ben ölürsem, siz kızım hakkını arayın’

“Bazı günler günlerce arardım cezaevini ‘bana bilgi verin’ diye. Duygu ile görüştürmezlerdi. Sonra bir Pazartesi gece 11’de aradılar ‘kızınız intihar etti. Banyoda kabloya asılı bulduk’ dediler. Benim kızım o kabloyu nasıl buldu, soruyorum. Kızımın ölüm korkusu vardı.”

“Kızım yaklaşık beş aydır bu cezaevinde tutuluyordu. Ben kızımın peşinde cezaevi cezaevi gezerken kanser oldum. Kanser tedavim sürüyor. Bana bir şey olursa tüm kamuoyuna sesleniyorum kızımın hakkını arayın. Kızım o kabloyu nasıl buldu? Kızım nasıl intihar etti? Ben inanmıyorum. Diyorlar ki ‘kızınız çok disiplin cezası vardı’. O zaman hapiste tut, cezasını ver. Öldürmek mi gerekiyor? Benim kızıma ilişkin soruşturma kapatılmasın. Bana bunun cevabı versinler.”

Avukatlar: Şüpheli ölüm

bianet’e konuşan avukatlar Jiyan Tosun ve Jiyan Kaya, şu bilgiyi vermişti: 

“İntihar olmadığını düşünüyoruz. Duygu'nun ailesine ters kelepçe, süngerli odaya atıldığı gibi söylemleri oldu. Sonra infaz kurumundaki görüntüleri gördük. Görüntülerde sadece Duygu’nun öldüğü güne ilişkin görüntüleri gördük. Gün içinde 4 kere Duygu’nun odasına kalkanlarla giriliyor. Bu görevliler, ‘Duygu saldırgan kişiliğe sahipti o yüzden biz odaya öyle girdik’ diye anlattılar."

"Oysa koğuşta elinde bir araç olmayan bir kişinin odasına bu şekilde girmeleri dikkat çekiyor. Çünkü Duygu’nun onlara saldıracağı bir eşya yok o koğuşta. Bu bize şüpheli geliyor. Biz de Duygu’nun infaz memurları tarafından şiddete uğramış olduğunu düşünüyoruz.”

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NOTLAR

*Avukatlar, Duygu Koral’ın ailesinin isteği nedeniyle cezaevindeki görüntülerin yayınlanmasına izin vermedi. Çünkü görüntüler “yaralayıcı.”

*İddiayı sormak için aradığımız Kocaeli Cezaevi’nin telefonları sürekli olarak meşgul çaldı farklı bir numarasını aradığımızda da telefonu açan olmadı.

(EMK)

Duygu Koral Garibe Gezer Garibe Gezer'in şüpheli intiharı Eren Keskin Jiyan Tosun Jiyan kaya
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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/haber/garibe-gezer-in-olumunun-arastirilmasi-icin-hdp-onergesi-reddedildi-270786
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/haber/garibe-gezer-in-iskence-ve-tecavuz-dosyasina-takipsizlige-itiraz-255964
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