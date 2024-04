Düsseldorf Kürt Film Festivali başlıyor

Sinema ekibi Art Records’ün organize ettiği 1. Düsseldorf Kürt Film Festivali (DKFF), 25 Nisan’da Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek.

Komina Film a Rojava, Alman-Kürt Enstitüsü, Rosa-Luxemburg Vakfı, Dayanışmanın Sesi Derneği, Mosaik e.V., Hochfeld Kültür Merkezi ve BiBaBuZu Kitabevi’nin destek verdiği festivalde 30’dan fazla uzun ve kısa metrajlı filmin yanı sıra belgeseller de gösterilecek.

Festivalin açılış filmi Özkan Küçük’ün yönettiği “Rojbash”. Kürt bir tiyatro grubunun hikâyesini anlatan film, 25 Nisan'da saat 20.00'de UFA Sarayı'nda izlenebilecek.

Festivalin odak noktası Êzidîler

Odak noktasında Êzidîler’in olacağı festivalde Êzidî katliamını anlatan ve Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali'nde ödül kazanan “Şengal’in Melekleri” başta olmak üzere “Heza”, “Love In The Face of Genocide”, “The Return: life after ISIS”, “Şengal’den Mektuplar” gibi belgesel ve filmler de sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema ekibi Art Records yaptığı açıklamada, “Bu bizim ilk festivalimiz. Şengal, Kurdistan ve diasporadaki tüm Êzidî topluluğunu odak alıyoruz. Film programında Êzidî inancına, Êzidî halkının yaşadıkları fermanlara dikkat çekiyoruz,” dedi.

Festivalde ayrıca Êzidîler’in “73'üncü Ferman” diye adlandırdığı 3 Ağustos 2014 Şengal Katliamı'nı anlatan fotoğraf sergisi de festival boyunca katılımcılara açık olacak.

Kültürler arasında bir köprü görevi

Festival, sosyal sorumluluk almayı ve kültürler arasında bir köprü görevi görmeyi, bu azınlığın sesini duyurmayı amaçlıyor. DKFF, “Herkesi bu festivalin bir parçası olmaya, ufkunu genişletmeye, diğer kültürler ve insanlarla açık ve yapıcı bir diyalog kurmaya davet ediyoruz,” dedi.

DKFF'nin programında film gösterimlerinin yanı sıra, “Kürt filmi ve dili ve Kürt film festivallerinin anlamı” konulu panel tartışması gibi Kürt kültürü ve tarihini tanıma, hoşgörü, anlayış ve dayanışma gibi değerleri teşvik eden tartışmalar, konferanslar ve kültürel etkinlikler de yer alıyor.

Filmler Düsseldorf’taki UFA Palast ve Metropol sinemalarında (Brunnenstr. 20, 40223 Düsseldorf) 25-28 Nisan arasında dört gün boyunca gösterilecek. (DY/TY)