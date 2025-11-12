ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 13:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 13:57
1 dk Okuma

Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, 20 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, uçağın kara kutusu bulundu.

BİA Haber Merkezi

Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu
Fotoğraf: AA

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

12 Kasım 2025

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor.

Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

(NÖ)

