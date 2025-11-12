Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TSK’nin askeri kargo uçağı düştü: Hayatını kaybeden askerlerin isimleri açıklandı

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor.

Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

