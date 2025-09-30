ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 15:46
2 dk Okuma

Duruşmaya çağrı: İsmail'e özgürlük İsrail'e ambargo

İsmail Çelik’in ikinci duruşması yarın (1 Ekim) görülecek. Arkadaşları 1 Ekim Çarşamba 09:30’da Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenecek basın açıklamasında buluşma çağrısı yaptı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Duruşmaya çağrı: İsmail'e özgürlük İsrail'e ambargo
Fotoğraf: Sosyal Medya

Savunma sanayi fuarı IDEF2025’te, Gazze’ye yönelik saldırılarda rol almakla suçlanan bazı şirketleri hedef alan eylem nedeniyle haklarında dava açılan 12 Filistin dostu aktivisten biri olan İsmail Çelik yaklaşık iki aydır tutuklu bulunuyor.
Çelik’in ikinci duruşması yarın (1 Ekim) görülecek; arkadaşları ve dayanışma grupları, 1 Ekim Çarşamba 09:30’da Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenecek basın açıklamasında buluşma çağrısı yaptı.


Çelik’e yönelik soruşturma, eylem sırasında atıldığı ileri sürülen “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması üzerinden yürütülüyor.

"Tutuklandığı için ailesine destek olamadı"

bianet’e konuşan “Filistin için Bin Genç” üyesi Yiğit Karayel, Çelik’in gözaltına alınıp ardından tutuklandığını, yaklaşık 20 kişinin ifadeye çağrıldığı eylemde yalnızca İsmail’in cezaevine gönderildiğini söyledi.
Karayel, Çelik’in cezaevi koşullarına ilişkin şunları anlattı: İsmail’in morali yerinde, cezaevinde spor yapıyor, kitap okuyor. Tutukluluğu İsmail’in ekonomik hayatını olumsuz etkiledi. Çalıştığı için ailesine gönderdiği desteğin kesildi. Ailesi İstanbul–Diyarbakır arasında gidip geliyor bu onlar için çok yorucu oluyor."

Karayel, yarınki duruşma öncesi hukuki ve toplumsal dayanışma çağrısını yineleyerek, “Bu dava sadece İsmail’in davası değil; ifade özgürlüğünü, barış taleplerini ve kitlesel itirazı cezalandırma girişimine karşı herkesin davasıdır. Yarın Bakırköy Adliyesi önünde güçlü bir dayanışma göstereceğiz. Gazze için ses çıkaranların kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Karayel, katılımcılara ayrıca şu çağrıda bulundu: “Adliye önünde sadece destek vermeyin; hukuki süreçleri takip edin, avukatlarımızla iletişime geçin, tanıklık edebilecek herkesin duruşmada hazır bulunması önemli. İsmail serbest bırakılana kadar mücadele edeceğiz — ‘İsmail’e özgürlük, İsrail’e tam ambargo’ sloganımızla herkesi yarın 09:30’da Bakırköy’e bekliyoruz.”

Filistin İçin Bin Genç: 18 arkadaşımız gözaltında
Filistin İçin Bin Genç: 18 arkadaşımız gözaltında
17 Ekim 2024
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
1 Haziran 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
filistin için bin genç gazze ablukası filistin için israil'e karşı boykot Filistin-İsrail Savaşı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
