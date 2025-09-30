Duruşmaya çağrı: İsmail'e özgürlük İsrail'e ambargo

Savunma sanayi fuarı IDEF2025’te, Gazze’ye yönelik saldırılarda rol almakla suçlanan bazı şirketleri hedef alan eylem nedeniyle haklarında dava açılan 12 Filistin dostu aktivisten biri olan İsmail Çelik yaklaşık iki aydır tutuklu bulunuyor.

Çelik’in ikinci duruşması yarın (1 Ekim) görülecek; arkadaşları ve dayanışma grupları, 1 Ekim Çarşamba 09:30’da Bakırköy Adliyesi önünde düzenlenecek basın açıklamasında buluşma çağrısı yaptı.



Çelik’e yönelik soruşturma, eylem sırasında atıldığı ileri sürülen “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması üzerinden yürütülüyor.

"Tutuklandığı için ailesine destek olamadı"

bianet’e konuşan “Filistin için Bin Genç” üyesi Yiğit Karayel, Çelik’in gözaltına alınıp ardından tutuklandığını, yaklaşık 20 kişinin ifadeye çağrıldığı eylemde yalnızca İsmail’in cezaevine gönderildiğini söyledi.

Karayel, Çelik’in cezaevi koşullarına ilişkin şunları anlattı: İsmail’in morali yerinde, cezaevinde spor yapıyor, kitap okuyor. Tutukluluğu İsmail’in ekonomik hayatını olumsuz etkiledi. Çalıştığı için ailesine gönderdiği desteğin kesildi. Ailesi İstanbul–Diyarbakır arasında gidip geliyor bu onlar için çok yorucu oluyor."

Karayel, yarınki duruşma öncesi hukuki ve toplumsal dayanışma çağrısını yineleyerek, “Bu dava sadece İsmail’in davası değil; ifade özgürlüğünü, barış taleplerini ve kitlesel itirazı cezalandırma girişimine karşı herkesin davasıdır. Yarın Bakırköy Adliyesi önünde güçlü bir dayanışma göstereceğiz. Gazze için ses çıkaranların kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Karayel, katılımcılara ayrıca şu çağrıda bulundu: “Adliye önünde sadece destek vermeyin; hukuki süreçleri takip edin, avukatlarımızla iletişime geçin, tanıklık edebilecek herkesin duruşmada hazır bulunması önemli. İsmail serbest bırakılana kadar mücadele edeceğiz — ‘İsmail’e özgürlük, İsrail’e tam ambargo’ sloganımızla herkesi yarın 09:30’da Bakırköy’e bekliyoruz.”

(EMK)