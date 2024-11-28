Dursun Ali Koyuncu’nun iddianamesi reddedildi, tutukluluğu sürüyor

Artvin Cankurtaran’daki çevre mücadelesinde öne çıkan ve Reşit Kibar’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda hedef alınanlar arasında yer alan Artvin Halkevi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu, 7 Eylül’den bu yana tutuklu bulunuyor.

Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından yargılanan Dursun Ali Koyuncu hakkında hazırlanan iddianameyi hukuka aykırı bularak reddetti.

Mahkeme, iddianamenin reddine dayanak olarak beş gerekçe belirledi:

Olayların Borçka’da gerçekleşmesi nedeniyle Borçka Savcılığı’nın yetkili olması gerektiği,

İddianamede ‘mağdur’ olarak yer alan kişilerin kimlik bilgileri ve ifadelerinin bulunmaması,

Olay anlatımı ile suç ve sevk maddeleri arasında çelişkiler bulunması,

Koyuncu hakkında Borçka Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “görevi yaptırmamak için direnme” suçu işlediği iddiasıyla cezalandırma istenmiş olsa da atılı suçun mağdurlarının açık bir şekilde tespit edilmemesi,

İsnat edilen suçlardan birinin başka bir soruşturmanın da konusu olması sebebiyle mükerrer soruşturma oluşturması.

Tutukluluğa devam kararı

Halkevleri Hukuk Dairesi’nin verdiği bilgilere göre, iddianamenin iadesi sonrasında savcı, mükerrer soruşturmaya konu olan dosya hakkında Borçka Savcılığı’nın yetkisizlik kararı vermesini talep etti ve iddianamede mağdur olarak gösterdiği kişilerin ifadelerini alma çabasına girişti. 25 Kasım’da ise iddianameyi yeniden düzenleyerek dosyayı kapattı.

Yeniden düzenlenen iddianamede savcı, matbu kanun ifadeleri dışında herhangi bir gerekçe belirtmeden, Koyuncu’nun tutukluluğunun devamını talep etti.

Hopa Sulh Ceza Hakimliği, avukatların tüm itirazlarına rağmen, yine hiçbir gerekçeye yer vermeden Koyuncu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu tutuklandı

Avukat Özkan: Koyuncu derhal serbest bırakılmalı

Halkevleri Hukuk Sekreteri ve Koyuncu’nun avukatı Haktan Özkan, yaşananlara tepki göstererek, “Bu durum artık Dursun Ali Koyuncu’nun tutukluluğunun adli makamlarca sürdürüldüğünün en açık ispatıdır” dedi.

Avukat Özkan, savcının yetkisiz olduğunu belirterek, Koyuncu’nun “doğasına, ormanına, suyuna ve maden şirketlerinin talanına karşı çıktığı için” yargılandığını ifade etti.

Özkan, “Mahkemenin yeni iddianameyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bu aşamada müvekkilimizin derhal, duruşma beklenilmeden serbest bırakılması için hem gerekli itirazları hem de tahliye talebimizi yineleyeceğiz” diye konuştu.

“Dursun Ali Koyuncu, yıllardır maden şirketlerine karşı mücadele ediyor"

Koyuncu: Asla geri adım atmayacağız

Kars T Tipi Cezaevi’nde tutulan Dursun Ali Koyuncu, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Bu iddianame, bir korku ve panik halinin iddianamesidir. Aynı zamanda çürümüş adalet sisteminin ifşasıdır. Bize gözdağı vermek, bizi susturmak istediler” dedi.

Koyuncu, iktidarın ‘yargı sopası’nı bu kez de ‘maden baronları’ için kullandığını belirterek, “Asla geri adım atmayacağız. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında 3 Eylül’de iş makineleri ormanlık alana girdi. Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü yaralandı. Saldırıdan sonra Muhammet Ustabaş tutuklanırken, ruhsatlı tabancanın sahibi Fikret Merttürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Merttürk ailesinden Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim. Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı. Silahlı saldırıda şans eseri hayatta kalan ve arkadaşı Reşit Kibar’ı kaybeden Halkevleri Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu ise 6 Eylül’de ev baskınıyla gözaltına alındı. 7 Eylül’de de tutuklandı.

(VC)