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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2025 10:03
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2025 10:08
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'Duran insanlar' bir kez daha Taksim'deydi

Gezi eylemlerinin yıldönümünde Taksim Meydanı'nda yer alan Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen grup 'durma eylemi' yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Duran insanlar' bir kez daha Taksim'deydi



Gezi eylemleri sırasında yaygınlaşan 'duran insan' eylemlerini hatırlatan eylemde 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi Vtan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'durma eylemi' olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar.

Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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