Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi'nin yaşı hakkındaki iddialar araştırılacak

“Dünyanın en yaşlı köpeği olarak” 2023 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Alentejo Çoban cinsi köpek Bobi, 21 Ekim’de Portekiz’deki evinde hayatını kaybetti.

Bobi, yaşayan en yaşlı köpek olmasının yanı sıra, "gelmiş geçmiş en yaşlı köpek" unvanına da sahipti.

Ancak Bobi’nin ölümünden sonra veterinerler bir köpeğin 200 insan yılına eşdeğer bir süre yaşamasının biyolojik olarak mümkün olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Konuyla ilgili harekete geçen Guinness Rekorlar Kitabı ise Bobi’nin 31 yıl 165 gün yaşadığı iddiasının gerçek olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü

Farklı renkte patiler

The Guardian’da yer alan habere göre, Bobi'nin uzun ömrünün sırlarının medyada geniş yer bulmasının yanı sıra, 1999’da çekilen ve farklı renkte patilere sahip olduğu görüntüler de yoğun bir incelemeye tabi tutuldu.

Veterinerler bu bağlamda şu şüpheleri gündeme getirdi: Bobi'nin yaşı ulusal evcil hayvan veritabanına kaydedilmiş olsa da, bu genelde köpeklerin birlikte yaşadıkları insanların beyanlarına dayanır. Ayrıca, yapılan genetik testler kesin yaşını değil, sadece yaşlı olduğunu teyit etmiştir.

Royal College of Veterinary Surgeons konsey üyesi veteriner Danny Chambers ise yönettiği Veterinary Voices grubunun 18 bin üyesini temsilen şöyle dedi: "Meslektaşlarımdan hiçbiri Bobi'nin aslında 31 yaşında olduğuna inanmıyor.

“Olağanüstü iddialar”

"Bu, bir insanın 200 yaşına kadar yaşamasına eşdeğerdir ki, mevcut tıbbi imkanlarımız göz önüne alındığında bu tamamen mantıksız. Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir ve Bobi'nin yaşını kanıtlayacak hiçbir somut kanıt sunulmadı.”

Bobi dünyanın en yaşlı köpeği unvanını, 2022 yılında 23 yıl yedi günlükken ölen Ohiolu chihuahua Spike'ın elinden aldı. Kayıtlara geçen en yaşlı köpek ise 1939’da 29 yıl beş aylıkken ölen Avustralyalı Bluey'di.

Bobi'nin birlikte yaşadığı Costa ailesine göre ise Bobi'nin soyunda “iyi” genler var: Annesi 18 yaşına kadar yaşarken, ailenin başka bir köpeği 22 yaşında öldü.

Bobi, hayatı boyunca Portekiz'in Batı kıyısı yakınlarındaki Conqueiros köyünde yaşadı. Costa, Bobi'nin uzun ömürlü olmasını diyetine ve "sakin, huzurlu bir ortamda" başıboş dolaşmasına bağlıyor. (TY)