Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü

“Dünyanın en yaşlı köpeği olarak” Temmuz 2023’te Guinness Dünya Rekoru sahibi olan Alentejo Çoban Köpeği cinsi köpek Bobi, cumartesi günü Portekiz’deki evinde hayatını kaybetti.

Ölüm haberi, Bobi’yi birkaç kez tedavi etmiş olan bir veteriner tarafından duyuruldu. Dr. Karen Becker, "Tarihteki tüm köpeklerden daha uzun yaşamasına rağmen, dünyadaki 11 bin 478 gün onu sevenler için asla yeterli olmayacaktı," diye yazdı.

BBC News’te yer alan habere göre, Bobi "gelmiş geçmiş en yaşlı köpek" unvanıyla da neredeyse 100 yıllık bir rekoru geride bırakmıştı.

Bobi’den önceki en yaşlı köpek, 1939 yılında 29 yaşındayken ölen ve Avustralya’da yaşayan Bluey'di.





Yaşı doğrulandı

Bobi'nin yaşı, Portekiz hükümetinin Ulusal Veteriner Hekimler Birliği tarafından yönetilen evcil hayvan veritabanı tarafından doğrulandı ve 1992 yılında Leiria Belediyesi'nin Veterinerlik Tıbbi Servisi'ne kaydedildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre ise Bobi'nin birlikte yaşadığı Leonel Costa, Bobi’nin ölümüyle ilgili henüz bir yorum yapmadı. Costa, Bobi doğduğunda sadece sekiz yaşındaydı ve Bobi’nin son doğum günü kutlamasında şöyle demişti:

“Yaşamı boyunca bir savaşçı oldu, nasıl dayandığını ise sadece o biliyor. Kolay olmasa gerek çünkü ortalama bir köpeğin ömrü o kadar uzun değil ve eğer konuşabilseydi bu başarısını sadece o açıklayabilirdi.”

Costa, Bobi’nin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin yaşadığı ortamın kentten uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyordu.

(TY)