ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 09:39
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 10:41
1 dk Okuma

Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı

Şili'nin kuzeyindeki olağandışı yağışların ardından çölde açan mor ve beyaz tonlarında kilometrelerce uzanan çiçekleri fotoğrafçı Lucas Aguayo Araos fotoğrafladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı
Fotoğraf: AA

Atacama çölü, Şili’nin kuzeyindeki Copiao kentinde. Batısında Büyük Okyanus uzanırken kuzeyde Peru, doğudaysa Bolivya ve Arjantin yer alıyor.

Bu çöl, And Dağları’nın yağmur gölgesinde kaldığı için doğudan gelen rüzgarlar neredeyse hiç yağış getirmiyor.

Atacama çölü/Lucas Aguayo Araos

Büyük Okyanus kıyılarında etkili olan soğuk Humboldt Akıntısı da yağmur bulutlarının oluşumunu engelliyor. Bölge bu nedenle hem kuzeyindeki hem de güneyindeki alanlara kıyasla çok daha az yağış alıyor.

Bununla birlikte El Nino’nun etkisiyle her 6–10 yılda bir olağandışı şiddetli yağışlar görülebiliyor.

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun sularının, orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklanıyor. Bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.

Temiz enerjiye çocukça çağrı: Çölde Piknik
Temiz enerjiye çocukça çağrı: Çölde Piknik
22 Eylül 2025

Bu dönemlerde Atacama kısa süreliğine canlanıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çöl çiçeği Şili Arjantin büyük okyanus iklim krizi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git