Dünyanın en kurak çölü Atacama'da çiçekler açtı

Atacama çölü, Şili’nin kuzeyindeki Copiao kentinde. Batısında Büyük Okyanus uzanırken kuzeyde Peru, doğudaysa Bolivya ve Arjantin yer alıyor.

Bu çöl, And Dağları’nın yağmur gölgesinde kaldığı için doğudan gelen rüzgarlar neredeyse hiç yağış getirmiyor.

Atacama çölü/Lucas Aguayo Araos

Büyük Okyanus kıyılarında etkili olan soğuk Humboldt Akıntısı da yağmur bulutlarının oluşumunu engelliyor. Bölge bu nedenle hem kuzeyindeki hem de güneyindeki alanlara kıyasla çok daha az yağış alıyor.

Bununla birlikte El Nino’nun etkisiyle her 6–10 yılda bir olağandışı şiddetli yağışlar görülebiliyor.

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun sularının, orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklanıyor. Bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.

Temiz enerjiye çocukça çağrı: Çölde Piknik

Bu dönemlerde Atacama kısa süreliğine canlanıyor.

(NÖ)