Dünyanın en iyi kadın güreşçisi: Buse Tosun Çavuşoğlu

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi. Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

Buse Tosun Çavuşoğlu hakkında

Kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilogram kategorilerinde yarışan milli sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor.

Bartın Üniversitesi'nden mezun olan Çavuşoğlu, güreşte kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla Türkiye'nin önde gelen kadın güreşçileri arasında yer alır.

Efrahim Kahraman'ın koçluğunda çalışmalarını sürdüren sporcu, bugüne kadar birçok önemli organizasyonda madalya kazadı.

Önemli Başarıları

2023 Dünya Güreş Şampiyonası : Altın madalya (68 kg)

: Altın madalya (68 kg) 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası : Altın madalya (68 kg)

: Altın madalya (68 kg) 2024 Paris Olimpiyatları : Bronz madalya (68 kg)

: Bronz madalya (68 kg) 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası : Altın madalya (72 kg)

: Altın madalya (72 kg) 2021 İslami Dayanışma Oyunları : Altın madalya (72 kg)

: Altın madalya (72 kg) 2018 Akdeniz Oyunları: Altın madalya (68 kg)

Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde birçok uluslararası turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş, farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

(EMK)