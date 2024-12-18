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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 13:06
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Dünyanın en iyi kadın güreşçisi: Buse Tosun Çavuşoğlu

Buse Tosun Çavuşoğlu, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, genç bir kadın güreşçi dikkat çekici bir şekilde ayakta duruyor. Üzerinde Türk bayrağı simgesinin yer aldığı kırmızı-beyaz güreş mayosu bulunuyor. Atletik ve güçlü bir vücuda sahip olan sporcu, kollarını beline dayamış bir pozisyonda, kendinden emin bir şekilde kameraya bakıyor. Saçları geriye doğru sıkıca toplanmış ve yüzünde ciddi, odaklanmış bir ifade var. Arka plan ise tamamen koyu, neredeyse siyah tonlarında, bu da sporcunun ön planda olmasını sağlıyor. Görsel, bir sporcunun gücünü ve kararlılığını net bir şekilde yansıtarak, özellikle güreş gibi rekabetçi bir sporun ruhunu vurguluyor.
Fotoğraf: AA

Dünya Güreş Birliği (UWW) kadınlar, erkekler serbest stil ve grekoromende yılın güreşçilerini duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalya alan son dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "dünyanın en iyi kadın güreşçisi" seçildi. Buse, bu yıl ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Erkekler serbest stilde Gürcü Geno Petriashvili, grekoromende ise Japon Nao Kusaka yılın güreşçisi olarak belirlendi.

Buse Tosun Çavuşoğlu hakkında

Kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilogram kategorilerinde yarışan milli sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor.

Bartın Üniversitesi'nden mezun olan Çavuşoğlu, güreşte kazandığı ulusal ve uluslararası başarılarla Türkiye'nin önde gelen kadın güreşçileri arasında yer alır.

Efrahim Kahraman'ın koçluğunda çalışmalarını sürdüren sporcu, bugüne kadar birçok önemli organizasyonda madalya kazadı.

Önemli Başarıları

  • 2023 Dünya Güreş Şampiyonası: Altın madalya (68 kg)
  • 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası: Altın madalya (68 kg)
  • 2024 Paris Olimpiyatları: Bronz madalya (68 kg)
  • 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası: Altın madalya (72 kg)
  • 2021 İslami Dayanışma Oyunları: Altın madalya (72 kg)
  • 2018 Akdeniz Oyunları: Altın madalya (68 kg)

Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerinde birçok uluslararası turnuvada Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş, farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın sporcular Buse Tosun Çavuşoğlu
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