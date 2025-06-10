Dünyanın dört bir yanından ‘Madleen’ gemisine destek

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisi "Madleen" 9 Haziran gecesi Akdeniz sularında İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

Gemide bulunan 12 aktivist, İsrail Savunma Kuvvetleri (IFD) tarafından alıkonuldu.

İsrail’in gemiyi ve aktivistleri alıkoyması, dünyanın pek çok ülkesinde protesto edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Filistinli sanatçı Yezid Ebu Cerad, “Madleen” gemisine destek olmak amacıyla Gazze kentinin sahil bölgesindeki kuma “Madleen” yazdı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

Protestolar

İstanbul’da Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisiyle dayanışmak ve İsrail’e askeri hammadde taşıyan VELA gemisinin Mersin Limanı’na yanaşmasına tepki göstermek amacıyla Tünel Meydanı’nda eylem düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüzlerce kişi Berlin Belediye Binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda (Republique Square) Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Filistin yanlısı ve insani yardım kuruluşları tarafından organize edilen protestoda İsrail'in müdahalesi uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail konsolosluğu önünde toplandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, tarihi Pantheon Bazilikası önünde bir araya gelen kalabalık, büyük bir Filistin bayrağı açtı. Göstericiler, “Ateşkes”, “Terörist devlet İsrail”, “Elinizi Özgürlük Filosu’ndan çekin”, “İsrail’e silah göndermeyi durdurun” ve “Soykırımı durdurun” yazılı dövizlerle İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Kanada'nın Toronto şehrinde de binlerce kişi, İsrail Başkonsolosluğu binasının dışında toplandı. (TY)