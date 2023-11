Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı işçi eylemleri

Filistinli sendikaların İsrail'e savaş malzemesi tedariğine karşı yaptığı küresel eylem çağrısı sonrası, işçi eylemleri Avrupa'dan Japonya'ya, Amerika'dan Avustralya'ya kadar yayılmaya başladı.

Sendikaları 16 Ekim'deki yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail'in suçlarına ortak olmayı bırakın! Şimdi silah ticaretini, finansmanı ve askeri araştırmaları durdurmanın zamanı geldi. Filistinlilerin yaşamı buna bağlı" çağrısında bulunmuştu.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın başkenti Barcelona'da en az bin 200 liman işçisi, "insan haklarını korumak için" İsrail'e savaş malzemesi taşıyan gemilere hizmet vermeyi bıraktıklarını açıkladı.

Barcelona Liman İşçileri Örgütü (OEPB) yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde en temel hakların sistematik olarak ihlal edildiğine vurgu yaparak, "Sivilleri kurban etmenin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağından, sivil nüfusu korumak amacıyla, savaş malzemeleri içeren gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermemeye karar verdik" dedi.

OEPB Sözcüsü Sebastián Huguet dün (7 Kasım) El País'e yaptığı açıklamada, kararın Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamdan sonra alındığını söyledi.

Bölgede tansiyonun her geçen gün tırmandığına dikkat çeken Huguet, işçilerin sivil ölümlerden "ortak sorumlu olmak istemediklerini" ifade etti.

"Savaşı durdurmayacağız, ancak diğer limanları da katılmaya teşvik edebilirsek bunu memnuniyetle karşılarız" denilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, çatışmalara barışçıl çözümler bulunması ve BM'nin uluslararası barış ve güvenliği korumak ve uluslararası hukuku savunmak için "suç ortağı ve ihmalkâr davranışlarına son vermesi" çağrısında bulunuldu.

wsws.org'un haberine göre Barcelona liman işçileri tarafından alınan inisiyatif, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası işçi protestolarının bir parçası.

Belçikalı taşımacılık sendikaları da İsrail'e silah taşıyan uçak ve gemilere yükleme-boşaltma yapmama kararı aldı.

Sendikaların "Filistin'deki savaş için askeri malzeme taşımayı reddetme" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Belçika'nın çeşitli havaalanlarındaki işçiler savaş bölgelerine giden silahları görüyorlar. Bu silahların yüklenmesi ve boşaltılması, masum insanları öldüren örgütlere ikmal sağlamaktadır" denildi.

Ateşkes çağrısında bulunan Belçikalı sendikalar, barış için kampanya yürütenlerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Belçika'da biri tank ve zırhlı araç, biri de sensör sistemleri olmak üzere silah üreten iki İsrail fabrikası bulunuyor.

Son günlerde benzeri eylemler Avrupa'nın farklı merkezlerinde yapıldı. Yunanistan'da işçiler Atina Uluslararası Havalimanı'nda protesto gösterisi düzenlerken, Birleşik Krallık'ta ise protestocular İsrail insansız hava araçları için parçalar üreten Elbit Systems'in Bristol'deki merkezine giden yolu kapattı.

Danimarka'da protestocular, İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları için silah ve ekipman satışını protesto etmek için Danimarkalı silah şirketi Terma'nın Søborg fabrikasının tüm girişlerini kapattı.

Başkent Washington DC sokaklarında 300 bin kişinin protesto gösterisi düzenlediği ABD'de Tacoma sakinleri, İsrail'e gidecek olan MV Cape Orlando'nun askeri malzeme almasını engelledi. Kaliforniya'da protestocular, İsrail'e giden askeri malzeme gemisi Cape Orlando'yu Oakland Limanı'nda saatlerce durdurdu.

