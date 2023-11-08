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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 16:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 17:00
4 dk Okuma

Dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı işçi eylemleri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Avrupa, Amerika, Avustralya ve Japonya'daki işçiler, İsrail ordusuna savaş malzemesi taşıyan gemi ve uçaklara hizmet vermeme kararı aldı. Ayrıca birçok ülkede liman işçileri blokaj eylemi yapıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/dunyanin-dort-bir-yaninda-savas-karsiti-isci-eylemleri.jpg
*Atina Uluslararası Havalimanı'nda işçilerden eylem (Fotoğraf: PAME)

Filistinli sendikaların İsrail'e savaş malzemesi tedariğine karşı yaptığı küresel eylem çağrısı sonrası, işçi eylemleri Avrupa'dan Japonya'ya, Amerika'dan Avustralya'ya kadar yayılmaya başladı.

Sendikaları 16 Ekim'deki yaptıkları ortak açıklamada, "İsrail'in suçlarına ortak olmayı bırakın! Şimdi silah ticaretini, finansmanı ve askeri araştırmaları durdurmanın zamanı geldi. Filistinlilerin yaşamı buna bağlı" çağrısında bulunmuştu.

Barcelona'da liman işçileri, 'savaş malzemesi' taşımayacak

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın başkenti Barcelona'da en az bin 200 liman işçisi, "insan haklarını korumak için" İsrail'e savaş malzemesi taşıyan gemilere hizmet vermeyi bıraktıklarını açıkladı.

Barcelona Liman İşçileri Örgütü (OEPB) yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde en temel hakların sistematik olarak ihlal edildiğine vurgu yaparak, "Sivilleri kurban etmenin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağından, sivil nüfusu korumak amacıyla, savaş malzemeleri içeren gemilerin limanımızda faaliyet göstermesine izin vermemeye karar verdik" dedi.

OEPB Sözcüsü Sebastián Huguet dün (7 Kasım) El País'e yaptığı açıklamada, kararın Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamdan sonra alındığını söyledi.

İşçiler, sivil ölümlerden sorumlu olmak istemiyor

Bölgede tansiyonun her geçen gün tırmandığına dikkat çeken Huguet, işçilerin sivil ölümlerden "ortak sorumlu olmak istemediklerini" ifade etti. 

"Savaşı durdurmayacağız, ancak diğer limanları da katılmaya teşvik edebilirsek bunu memnuniyetle karşılarız" denilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, çatışmalara barışçıl çözümler bulunması ve BM'nin uluslararası barış ve güvenliği korumak ve uluslararası hukuku savunmak için "suç ortağı ve ihmalkâr davranışlarına son vermesi" çağrısında bulunuldu.

wsws.org'un haberine göre Barcelona liman işçileri tarafından alınan inisiyatif, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası işçi protestolarının bir parçası.

'Yerli ve milli' şirketlerin yatırım alanı İsrail
7 Kasım 2023

Belçikalı işçilerden 'silah taşımama' kararı

Belçikalı taşımacılık sendikaları da İsrail'e silah taşıyan uçak ve gemilere yükleme-boşaltma yapmama kararı aldı

Sendikaların "Filistin'deki savaş için askeri malzeme taşımayı reddetme" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Belçika'nın çeşitli havaalanlarındaki işçiler savaş bölgelerine giden silahları görüyorlar. Bu silahların yüklenmesi ve boşaltılması, masum insanları öldüren örgütlere ikmal sağlamaktadır" denildi.

Ateşkes çağrısında bulunan Belçikalı sendikalar, barış için kampanya yürütenlerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Belçika'da biri tank ve zırhlı araç, biri de sensör sistemleri olmak üzere silah üreten iki İsrail fabrikası bulunuyor.

Avrupa'da savaş karşıtı işçi eylemleri yayılıyor

Son günlerde benzeri eylemler Avrupa'nın farklı merkezlerinde yapıldı. Yunanistan'da işçiler Atina Uluslararası Havalimanı'nda protesto gösterisi düzenlerken, Birleşik Krallık'ta ise protestocular İsrail insansız hava araçları için parçalar üreten Elbit Systems'in Bristol'deki merkezine giden yolu kapattı.

Danimarka'da protestocular, İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları için silah ve ekipman satışını protesto etmek için Danimarkalı silah şirketi Terma'nın Søborg fabrikasının tüm girişlerini kapattı.

İşçiler Amerika kıtasında da eylemde

Başkent Washington DC sokaklarında 300 bin kişinin protesto gösterisi düzenlediği ABD'de Tacoma sakinleri, İsrail'e gidecek olan MV Cape Orlando'nun askeri malzeme almasını engelledi. Kaliforniya'da protestocular, İsrail'e giden askeri malzeme gemisi Cape Orlando'yu Oakland Limanı'nda saatlerce durdurdu.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'nın (UAW) sosyalist başkan adayı Will Lehman, UAW'nin İsrail ordusu tarafından kullanılan teçhizat ve mühimmat üretimini durdurmasını talep eden bir bildiri yayınladı.

Kolombiya'da maden işçileri, hükümete Kolombiya kömürünün veya diğer metal veya minerallerin İsrail'e sevkiyatının askıya alınması çağrısında bulundu.

Japonyalı ve Avustralyalı işçilerden de destek

Japonya'da ise Chiba Ulusal Demiryolu Gücü Birliği (Doro-Chiba) yaptığı açıklamada, "Filistinli sendikaların çağrısına yanıt vereceğiz ve İsrail'e silah, mali yardım veya başka herhangi bir destek sağlamayı amaçlayan Kishida yönetimine karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Filistin halkını desteklediklerini belirten Doro-Chiba, savaş ve emperyalizm karşıtı mücadelelerinin sürdüreceklerini kaydetti.

İşçi sendikacıları ve aktivistler, Avustralya'da da bir ZIM kargosunun Melbourne limanına yanaşmasını ve yüklenmesini engelledi.

(NT)

Filistin-İsrail Savaşı işçi eylemleri
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/haber/dso-gazze-de-gunde-160-cocuk-olduruluyor-287586
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/haber/kara-harekati-gazze-nin-kuzeyinde-yogunlasti-15-israil-askeri-oldu-287297
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/haber/bds-turkiyeden-eylem-filistine-ozgurluk-israile-boykot-286742
ÖMER BARGUTİ'DEN
BDS: Filistin'de Özgürlük ve Adalet için Küresel Bir Hareket
11 Temmuz 2010
/yazi/bds-filistin-de-ozgurluk-ve-adalet-icin-kuresel-bir-hareket-123322
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