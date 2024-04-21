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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 16:43
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Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri

İsrail'in saldırıları 198 gündür sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin destekçileri yürüyüş düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri
Fotoğraflar: AA
Görseli Büyüt

ABD/Washington

Filistin destekçileri, İsrail'e savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasına tepki olarak başkent Washington DC'deki Kongre Binası önünde protesto düzenledi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

ABD/Chicago

ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 

Görseli Büyüt

Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.

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İtalya/Milano

İtalya'nın Milano kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. 

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Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

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İspanya/Madrid

İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

ABD/San Jose

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco Körfezi'nde bulunan San Jose kentinde bir araya gelen bir grup İran ve Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak üzere bir araya geldi.

Filistin Filistin-İsrail Savaşı
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