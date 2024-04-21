Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri
ABD/Washington
Filistin destekçileri, İsrail'e savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanmasına tepki olarak başkent Washington DC'deki Kongre Binası önünde protesto düzenledi.
ABD/Chicago
ABD’nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.
İtalya/Milano
İtalya'nın Milano kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.
İspanya/Madrid
İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
ABD/San Jose
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco Körfezi'nde bulunan San Jose kentinde bir araya gelen bir grup İran ve Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak üzere bir araya geldi.