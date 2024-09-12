Dünyadan ölüm tehdidi alan Murat Ağırel'e destek: Sorumluların hesap vermesi sağlanmalı

Türkiye ve dünyadan 23 basın ve ifade özgürlüğü örgütü, gazeteci Murat Ağırel'e yönelik ölüm tehditleri üzerine bir açıklama yaptı.

Ağırel'e yöneltilen sistematik tehditlerin Türkiye'deki basın özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten kuruluşlar, gazeteciye destek mesajı verdi. Devletten etkili soruşturma istedi.

“Ağırel’i hedef alan ısrarlı gözdağı, takip ve ölüm tehditleri, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğine yönelik ciddi bir saldırıyı temsil ediyor.

Bu tehditler ve yıldırma eylemleri, bağımsız gazetecilerin Türkiye’de gerçeğin peşinde koşarken almak zorunda kaldıkları büyük risklerin son örneklerinden birini oluşturuyor. Yetkililere bu tehditleri kapsamlı bir şekilde soruşturmaları ve sorumluların hesap vermesini sağlamaları için acil çağrıda bulunuyoruz.

Murat Ağırel ve ailesine yönelik ölüm tehditleri ve taciz eylemlerinden derin endişe duyuyoruz. Gazetecinin güvenliğini tehlikeye atan bu yıldırma eylemleri, Türkiye’de bağımsız gazetecilerin mesleklerini sürdürdükleri tehlikeli ortamın çarpıcı bir göstergesidir. Türkiye’deki yetkilileri, Ağırel ve ailesinin güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmeye, bu tehditleri kapsamlı bir şekilde soruşturmaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz.”

İmzacılar: Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ARTICLE 19 Avrupa, Articolo 21, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Danimarka PEN, Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), Index on Censorship (Sansür Endeksi), İsveç PEN, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), OBC Transeuropa (OBCT), PEN Amerika, PEN Kanada, PEN Norveç, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası PEN

Murat Ağırel’e yönelik uzun süredir devam eden tehditler

21 Kasım 2023: Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter), kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki araştırmaları ve haberleri sebebiyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter), kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki araştırmaları ve haberleri sebebiyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. 24 Kasım 2023: “Tactical Mania Plus” adlı YouTube kanalının sunucuları Nevzat Dindar ve Alper Mert, Ağırel’i şike iddialarıyla ilgili haberlerinde Galatasaray’ı karalamakla suçladı ve gazeteciyi canlı yayında tehdit etti.

“Tactical Mania Plus” adlı YouTube kanalının sunucuları Nevzat Dindar ve Alper Mert, Ağırel’i şike iddialarıyla ilgili haberlerinde Galatasaray’ı karalamakla suçladı ve gazeteciyi canlı yayında tehdit etti. 29 Kasım 2023: Ağırel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, şike iddialarıyla ilgili haberleri nedeniyle tehditlerin ailesine kadar uzandığını; eşine, 12 yaşındaki kızına ve kız kardeşlerine yönelik ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını açıkladı.

Ağırel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, şike iddialarıyla ilgili haberleri nedeniyle tehditlerin ailesine kadar uzandığını; eşine, 12 yaşındaki kızına ve kız kardeşlerine yönelik ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını açıkladı. 10 Mayıs 2024: Ağırel, Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama süreçlerini ortaya çıkaran “Havala” adlı kitabı nedeniyle yeniden tehdit edildi. Evinin gözetlendiğini ve kendisinin takip edildiğini belirtti.

Ağırel, Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama süreçlerini ortaya çıkaran “Havala” adlı kitabı nedeniyle yeniden tehdit edildi. Evinin gözetlendiğini ve kendisinin takip edildiğini belirtti. 12 Haziran 2024: Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter) sürekli gözetlendiğini, evinin videosunun çekildiğini, birilerinin çöplerini karıştırdığını, arabasına zarar verdiğini ve ailesini takip ettiğini paylaştı. Ağırel, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) polisin bazı kişileri tespit edip sorguladığını ancak bu kişilerin Ağırel’i izlediklerini inkar etmesi üzerine haklarında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter) sürekli gözetlendiğini, evinin videosunun çekildiğini, birilerinin çöplerini karıştırdığını, arabasına zarar verdiğini ve ailesini takip ettiğini paylaştı. Ağırel, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) polisin bazı kişileri tespit edip sorguladığını ancak bu kişilerin Ağırel’i izlediklerini inkar etmesi üzerine haklarında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. 21 Haziran 2024: Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesindeki bir yazıda, Ağırel ve üç diğer gazeteci, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili haberleri nedeniyle açıkça hedef gösterildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesindeki bir yazıda, Ağırel ve üç diğer gazeteci, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili haberleri nedeniyle açıkça hedef gösterildi. 22 Temmuz 2024: Sinan Ateş cinayeti davasının son duruşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) avukatları, mahkemeye MHP’nin “mağdur” olduğunu iddia eden ve davaya “mağdur taraf” olarak katılmayı talep eden bir dilekçe sundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Dilekçede siyasetçiler, akademisyenler, hukukçular ve araştırmacılar hedef gösterildi. Ağırel ve 62 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP sözcüleri tarafından etki ajanlığı yapmakla suçlandı.

Sinan Ateş cinayeti davasının son duruşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) avukatları, mahkemeye MHP’nin “mağdur” olduğunu iddia eden ve davaya “mağdur taraf” olarak katılmayı talep eden bir dilekçe sundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Dilekçede siyasetçiler, akademisyenler, hukukçular ve araştırmacılar hedef gösterildi. Ağırel ve 62 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP sözcüleri tarafından etki ajanlığı yapmakla suçlandı. 3 Eylül 2024: Maskeli bir kişi Ağırel’e, kendisinin öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söyleyen bir video gönderdi. Maskeli şahıs ayrıca ihaleyi bir milletvekilinin açtığını öne sürdü.

Maskeli bir kişi Ağırel’e, kendisinin öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söyleyen bir video gönderdi. Maskeli şahıs ayrıca ihaleyi bir milletvekilinin açtığını öne sürdü. 4 Eylül 2024: Emniyet Genel Müdürlüğü, X hesabında Ağırel’i videoda tehdit eden ve görüntüleri kaydeden iki kişinin gözaltına alındığını duyuran bir açıklama yayınladı.

(HA)