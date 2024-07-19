“Dünyadaki tüm otomobiller Kuzey Marmara’dan geçse yine de garanti sayısına ulaşılamıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Saadet Partisi’nin Hazine garantili yap işlet devret projelerinin yol açtığı zararların belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istediği önerge üzerine konuştu.

AKP’nin yap-işlet-devret projeleriyle devleti 37 milyar dolar zarara uğrattığını söyledi. “AKP’nin yandaş şirketlerin kasasını dolarla, euroyla, döviz garantileriyle doldurmaya devam ediyor” diyen Yavuzyılmaz projelerden örnekler verdi:

Zafer Havalimanı’nda AKP, Guinness Dünya Rekorları kitabına girecek bir zarar rekoru kırdı. 2024’ün ilk altı ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 658 bin 866, gerçekleşen giden yolcu sayısı ise sadece 15 bin 439; AKP'nin hata payı yüzde 97,65; hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi toplam tutarı 3 milyon 400 bin euro, güncel kurla 120 milyon lira.

Bu hata payıyla devam ederse havalimanının kamuya devredileceği 2044’e kadar uçak inmeyen, kalkmayan, neredeyse yolcusu bulunmayan Zafer Havalimanı için hazine şirketin kasasına 208 milyon euro para koyacak.

Daha geçen günlere Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkânsız sayılarda ilave araç geçiş garantileri verdiğini belgeledik. Sayıştay’ın 2019 Karayolları Genel Müdürlüğü resmî taslak raporuna göre -ki bu rapor sansürlenerek yayınlanan rapordan bu bulgu çıkarılmıştır- bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ilave araç geçiş garanti sayısı 1 milyar 338 milyon adettir. İşletmeyi oluşturan şirketler Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyondur. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 87 kez geçseler bile bu araç geçiş garanti sayısı tutturulamıyor. Hatta dünyada 1 milyar 250 milyon otomobil var, bu otomobiller de sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçse yine tutturulamıyor.

AKP tarzı yap-işlet-devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesinin yani Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, 3 Kuzey Marmara Otoyolu etabı, Avrasya Tüneli, Menemen-Çandarlı-Aliağa Projesi, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü dâhil Çanakkale-Malkara Otoyolu projelerini eğer devlet kendi öz kaynağıyla yapsa 22 milyar dolar ödeyecekti ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak, aradaki fark 37 milyar dolar yani 1 trilyon 221 milyar lira. Vatandaşımız geçmediği köprünün parasını ödemeye, fakirleşmeye devam ediyor.