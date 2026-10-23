Dünyada protestolara baskı: Binlerce gözaltı, gazetecilere polis şiddeti

Columbia Üniversitesi bünyesindeki Global Freedom of Expression (CGFoE) programı, dünya genelinde protesto hakkına yönelik müdahaleleri izlediği Protest Monitor çalışmasını 22 Ekim 2026'da güncelledi.

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Ocak 2026'dan bu yana düzenlenen önemli protestoları kronolojik olarak kayıt altına alan çalışma gösterilerin nedenlerini, katılımcı sayılarını, devletlerin müdahalelerini, olası ifade özgürlüğü ihlallerini ve gazetecilerin karşılaştığı engellemeleri inceliyor.

Son güncellemede Fransa, Hindistan, Arjantin, Arnavutluk, İtalya, Portekiz, Kolombiya ve Mauritius'taki gelişmelere yer verildi.

Araştırmacılar, protestoların yalnızca hükümetlere yönelik siyasi tepkilerden oluşmadığını, eğitim, barınma, yaşam maliyeti, çevre, kadınlara yönelik şiddet ve demokratik katılım taleplerinin de gösterilerin merkezinde bulunduğuna dikkat çekti.

Global Freedom of Expression (CGFoE), dünya genelinde protesto hakkına yönelik müdahaleleri izlediği Protest Monitor çalışması.

Fransa'da 800 bine yakın kişi sokağa çıktı

Araştırmanın 22 Ekim tarihli özel incelemesi, Fransa'da eylül ayında öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin talepleriyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara ayrıldı.

Liselerde sınıfların küçültülmesi, öğretmen sayısının artırılması ve eğitim kurumlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle başlayan eylemlere sendikalar ve Sarı Yelekliler hareketinden katılımcılar da katıldı.

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17 Ekim'de düzenlenen ülke çapındaki protestolara, resmî verilere göre 550 bin, organizatörlere göre 800 bin kişi katıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığını, 997 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Saint-Étienne'de 17 yaşındaki bir göstericinin kolluk kuvvetlerinin kullandığı bir mühimmat nedeniyle elini kaybettiği bildirildi.

Hükümet, 500 okula 3 bin öğretmen görevlendirme ve eğitim bütçesini 1,2 milyar avro artırma sözü verdi. Ancak protestolar devam etti.

Columbia Üniversitesi'nin aktardığına göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) protestolar sırasında gazetecilere yönelik yaklaşık 30 saldırı belgeledi. Bunların yarısından fazlası 17 Ekim'de gerçekleşti. Saldırıların hem polis hem de göstericiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü de barışçıl göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını eleştirdi.

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Hindistan'da binlerce gözaltı

Columbia Üniversitesi'nin 15 Ekim'de Hindistan'a ayırdığı özel incelemeye göre, seçim listelerindeki değişikliklere karşı 2 Ekim'den itibaren düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Seçim Komisyonu'nun seçmen listelerinden yaklaşık 130 milyon ismi çıkardığı yönündeki haberler protestoların başlıca nedenlerinden biri oldu. Muhalifler, düzenlemelerin özellikle Müslümanlar dahil azınlıkları orantısız biçimde etkilediğini savundu.

10 Ekim'deki protestolar sırasında Delhi'de 45 metro istasyonu kapatıldı, 30 binden fazla güvenlik görevlisi görevlendirildi ve mobil internet erişimi askıya alındı.

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Gözaltı sayıları kaynaklara göre 2 bin 500 ile 7 bin arasında değişirken, yaklaşık 40 gazetecinin de 10–11 Ekim'de gözaltına alındığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazetecilere yönelik şiddeti, ekipmanlarına zarar verilmesini ve gözaltıları kınadı. Kadın gazetecilerin oluşturduğu bir ağ ise cinsel taciz iddiaları nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Hindistan makamları müdahaleleri kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle savunurken, BM İnsan Hakları Ofisi keyfi gözaltına alınan kişilerin koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi de 11 Ekim'de yetkililere hukuka aykırı gözaltıları önleme, internet hizmetlerini yasalara uygun sürdürme ve gazetecilerin çalışmalarının engellenmemesi yönünde talimatlar verdi.

Protest Explained: 🇮🇳#India - As renewed youth-led protests have continued since October 2, India’s authorities have doubled down on their efforts to suppress them. Thousands have been detained. 🔗https://t.co/nE0Zz3wav6 https://t.co/ymOOZPBA0t — Columbia Global Freedom of Expression (@ColumbiaGFoE) October 18, 2026

Arjantin'de üniversite protestoları

Arjantin'de 15 Ekim'de kamu üniversitelerinin bütçesini ve eğitim hakkını savunmak amacıyla binlerce kişi sokağa çıktı.

Columbia Üniversitesi'nin kayıtlarına göre polis, gösterilerde göz yaşartıcı gaz, plastik mermi, kimyasal içerikli mühimmat, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Çalışmanın atıfta bulunduğu Arjantin Ulusal İşkenceyi Önleme Komitesi verilerine göre polis müdahalelerinden 50 medya çalışanı etkilendi.

İzleme çalışması, Arjantin'deki protestoları olası ifade özgürlüğü ihlallerinin bulunduğu olaylar arasında sınıflandırdı.

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Arnavutluk'ta gazetecilerin ekipmanlarına el konuldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayıs ayında başlayan ve çevre sorunlarıyla siyasi krize odaklanan protestolar ekim ayında da devam etti.

Columbia Üniversitesi'nin verilerine göre 14 Ekim'deki gösterilerde gazetecilerin haber yapması engellendi ve bazı ekipmanlarına el konuldu.

17 Ekim'de düzenlenen protestolara ise yaklaşık bin ile 10 bin arasında kişinin katıldığı tahmin edildi.

Araştırma, her iki protestoyu da olası ifade özgürlüğü ihlallerinin yaşandığı olaylar arasında gösterdi.

Portekiz'de barınma hakkı protestoları

Portekiz'de artan konut fiyatları ve yaşam maliyetine karşı protestolar ekim ayında sürdü.

17 Ekim'de Lizbon'da düzenlenen gösteriye 10 bin ile 100 bin arasında kişinin katıldığı tahmin edildi.

20 Ekim'de ise farklı kentlerde protesto kamplarının polis tarafından dağıtılmasına karşı yeni gösteriler düzenlendi. Columbia Üniversitesi'nin aktardığına göre 55 gösterici gözaltına alındı.

Konut krizine ilişkin protestolar, barınma hakkıyla barışçıl toplantı ve gösteri hakkı arasındaki ilişkiyi de gündeme taşıdı.

Protests erupted in #NYC after ICE agents shot Oscar Belgal, who was in his car with a five-year-old; a police officer knocked congressional candidate Darializa Avila Chevalier to the ground. Weekly protest overview: 📌https://t.co/OIm7YmemjM https://t.co/dqLIFRVrZp — Columbia Global Freedom of Expression (@ColumbiaGFoE) October 16, 2026

Araştırma nasıl hazırlanıyor? Columbia Üniversitesi'nin Protest Monitor çalışması, ifade özgürlüğünün merkezi rol oynadığı önemli protestoları izliyor. Araştırma ekibi, her hafta dünyadaki protestoların genel eğilimlerini değerlendiriyor. Ayrıca katılımcı sayısı, siyasi etkisi veya devlet müdahalesinin ağırlığı bakımından öne çıkan bir protesto hareketini ayrıntılı biçimde inceliyor. Çalışma Anastasiia Vorozhtsova ve Ibrahim Sabra tarafından yürütülüyor. Üniversite, bu kayıtların protesto hakkına yönelik müdahalelerin belgelenmesine, hesap verebilirliğin güçlendirilmesine ve akademik araştırmalara katkı sunmasını amaçlıyor. İzleme veritabanında bir olayın olası ifade özgürlüğü ihlali olarak işaretlenmesi, her vakada bağımsız bir mahkemenin hak ihlali kararı verdiği anlamına gelmiyor.

(FY)