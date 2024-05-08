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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 09:06
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 09:07
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Dünyada “en sıcak Nisan” yaşandı

Copernicus uydu izleme sisteminin ölçümlerine göre, son 12 ay, üst üste kaydedilen en sıcak aylar oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünyada “en sıcak Nisan” yaşandı
Hindistan'ın Bengaluru kentinde sıcak hava ve kuraklık etkili oldu, su sıkıntısı yaşanıyor. Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak Nisan" olduğu bildirildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğü, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi.

Küresel ortalama sıcaklığın üstünde

Açıklamada, son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Ayrıca sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde görüldüğü ifade edildi.

Grönland'da da sıcaklık ortalamanın üzerinde

Dünya genelindeki duruma da yer verilen açıklamada Avrupa dışında, sıcaklıkların Kuzey Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland'da, Doğu Asya'da, Ortadoğu'nun kuzeybatısında, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında ve Afrika'nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyrettiği kaydedildi.

(AS)

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