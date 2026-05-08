İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 13:00 8 Mayıs 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 13:01 8 Mayıs 2026 13:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Dünyada deniz yüzeyi sıcaklığı Nisan 2026’da rekor seviyeye yaklaştı

En yüksek nisan sıcaklığı rekoru ilk olarak 2024’te kaydedilmişti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’ne (ECMWF) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), nisan ayına ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı.

Verilere göre, kutup bölgeleri dışındaki deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihte kaydedilen en yüksek ikinci nisan seviyesine ulaştı. Geçen ay ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü.

Özellikle ekvatoral Pasifik’in orta kesimlerinden ABD ve Meksika’nın batı kıyılarına uzanan bölgede “şiddetli” deniz sıcak hava dalgaları görüldü. Tropikal Pasifik’in geniş bölümünde de rekor sıcaklıklar ölçüldü. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda El Niño koşullarının gelişmesini bekliyor.

2025'in bilançosu: Rekor sıcaklıklar, kuraklık ve derinleşen iklim krizi
27 Aralık 2025

“Sıcaklıklar kalıcı biçimde yüksek seyrediyor”

Nisan 2026, küresel ölçekte kaydedilen en sıcak üçüncü nisan ayı oldu. İlk sırada 2024, ikinci sırada ise 2025 yer aldı.

Küresel kara yüzeyi sıcaklığı geçen ay 14,89 dereceyle 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,52 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa’da ortalama sıcaklık 8,88 derece olarak ölçülürken, Nisan 2026 kıta tarihindeki en sıcak 10. nisan ayı oldu.

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, verilerin, küresel sıcaklıkların kalıcı biçimde yüksek seyrettiğini gösterdiğini belirterek, yaygın deniz sıcak hava dalgaları, düşük Arktik deniz buzu seviyesi ve Avrupa’daki aşırı hava karşıtlıklarının “aşırılıklarla şekillenen iklimin” göstergeleri olduğunu söyledi. (TY)

aşırı sıcaklar Copernicus iklim değişikliği servisi iklim krizi
