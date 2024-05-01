ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 17:09
1 dk Okuma

Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs dünyanın bir çok kentinde törenlerle kutlandı. Yunanistan, Japonya gibi bir çok ülkede mitinge katılanlar Filistin ile dayanışma mesajlarını dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünyada 1 Mayıs kutlamaları
Görseli Büyüt

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yağmura rağmen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Japonya'nın pasifist anayasasının değiştirilmesine ve ülkenin geniş çaplı askeri genişlemesine karşı olduklarını dile getirdi. Yürüyüşe katılanlar İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki savaş gibi dünyadaki çatışma halinin durdurulması, işçilerin statülerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların genişletilmesi, insan hakları ve temel çalışma haklarının tesisi, demokrasinin gelişmesi ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Görseli Büyüt

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılan bazı göstericiler, kartondan yaptıkları olimpiyat logosunu ateşe verdi

Görseli Büyüt

talya'nın Napoli kentinde bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Göstericiler, kutlamalar kapsamında sloganlar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye saldırıları da protesto edildi.

Görseli Büyüt

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında meydanlarda ve caddelerde yürüyüş düzenlendi. Gösteri sırasında bazı vatandaşlar Parlamento binası önünde Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi.

Görseli Büyüt

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyüş düzenlendi.

Görseli Büyüt

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Görseli Büyüt

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.

Görseli Büyüt

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlandı.

Görseli Büyüt

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

1 MAYIS
ilgili haberler
İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
1 Mayıs 2024
/haber/izmir-de-kitlesel-1-mayis-kutlamasi-294848
TAKSİM, TÜNEL ARASINDA YASAKLAR SÜRÜYOR
İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı
1 Mayıs 2024
/haber/istanbul-da-valilik-yollari-kismen-acti-294849
ilgili haberler
İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
1 Mayıs 2024
/haber/izmir-de-kitlesel-1-mayis-kutlamasi-294848
TAKSİM, TÜNEL ARASINDA YASAKLAR SÜRÜYOR
İstanbul'da Valilik yolları kısmen açtı
1 Mayıs 2024
/haber/istanbul-da-valilik-yollari-kismen-acti-294849
Sayfa Başına Git