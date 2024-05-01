Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yağmura rağmen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Japonya'nın pasifist anayasasının değiştirilmesine ve ülkenin geniş çaplı askeri genişlemesine karşı olduklarını dile getirdi. Yürüyüşe katılanlar İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki savaş gibi dünyadaki çatışma halinin durdurulması, işçilerin statülerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların genişletilmesi, insan hakları ve temel çalışma haklarının tesisi, demokrasinin gelişmesi ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.