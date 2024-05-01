Dünyada 1 Mayıs kutlamaları
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yağmura rağmen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Japonya'nın pasifist anayasasının değiştirilmesine ve ülkenin geniş çaplı askeri genişlemesine karşı olduklarını dile getirdi. Yürüyüşe katılanlar İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki savaş gibi dünyadaki çatışma halinin durdurulması, işçilerin statülerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların genişletilmesi, insan hakları ve temel çalışma haklarının tesisi, demokrasinin gelişmesi ve kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılan bazı göstericiler, kartondan yaptıkları olimpiyat logosunu ateşe verdi
talya'nın Napoli kentinde bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Göstericiler, kutlamalar kapsamında sloganlar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye saldırıları da protesto edildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında meydanlarda ve caddelerde yürüyüş düzenlendi. Gösteri sırasında bazı vatandaşlar Parlamento binası önünde Filistin bayrağı açarak Gazze'ye destek verdi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyüş düzenlendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlarda ve caddelerde güvenlik önlemleri alındı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kutlamalar kapsamında, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.