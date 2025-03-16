Dünyaca ünlü içki firmalarına Ramazan sansürü

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının aldığı kararlarla, dünyaca ünlü alkollü içecek markalarının resmi web sitelerine sansür geldi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) paylaştığı bilgiye göre üç farklı kararla altı firmanın internet sitesi erişime engellendi. Bunlar Chivas Regal (chivas.com), Jameson (jamesonwhiskey.com), Jack Daniel'S (jackdaniels.com), Ballantine's (ballantines.com), Martini (martini.com) ve Bacardi (bacardi.com).

Sansürlenen siteler, markaların Türkiye için oluşturduğu değil global internet siteleriydi. Giriş yapıldığında yaş doğrulaması istiyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının aldığı kararlarla, dünyaca ünlü alkollü içecek markalarının resmi web sitelerine erişim engellendi. https://t.co/ymCBJC7xAv pic.twitter.com/pJdbdfPWYP — EngelliWeb (@engelliweb) March 16, 2025

(HA)