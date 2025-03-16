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Yayın Tarihi: 16 Mart 2025 14:43
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2025 14:49
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Dünyaca ünlü içki firmalarına Ramazan sansürü

Tarım ve Orman Bakanlığı, dünyaca ünlü Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel'S, Ballantine's, Martini ve Bacardi'nin internet sitelerini erişime engelledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünyaca ünlü içki firmalarına Ramazan sansürü

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının aldığı kararlarla, dünyaca ünlü alkollü içecek markalarının resmi web sitelerine sansür geldi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) paylaştığı bilgiye göre üç farklı kararla altı firmanın internet sitesi erişime engellendi. Bunlar Chivas Regal (chivas.com), Jameson (jamesonwhiskey.com), Jack Daniel'S (jackdaniels.com), Ballantine's (ballantines.com), Martini (martini.com) ve Bacardi (bacardi.com).

Sansürlenen siteler, markaların Türkiye için oluşturduğu değil global internet siteleriydi. Giriş yapıldığında yaş doğrulaması istiyordu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür erişim engeli
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