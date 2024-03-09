1+1 Express, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Kadınlar Sesleniyor" adlı çalışmasıyla yollarının kesiştiği 108 kadından bir hikaye anlatmasını istedi.

bianet Kadın ve Lgbti+ Hakları Editörü Evrim Kepenek’in de konuştuğu, “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” ve “Geceleri de sokakları da istiyoruz” başlıklı iki bölümden oluşan çalışmayı Siren İdemen, Tuba Çameli ve Ayşegül Oğuz derledi.

Kadınların bir hikaye anlattığı çalışmada mahpus kadınları ise arkadaşları seslendirdi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gültan Kışanak, Gezi Mahpusu Çiğdem Mater, DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, Agrobay direnişçisi Fatma Kaya çalışmada yer alan kadınlardan bazıları.

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