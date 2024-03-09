ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Mart 2024 18:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2024 18:58
1 dk Okuma

Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa

1+1 Express, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 108 kadının hikayesi podcast serisinde buluşturdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa

 1+1 Express, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Kadınlar Sesleniyor" adlı çalışmasıyla yollarının kesiştiği 108 kadından bir hikaye anlatmasını istedi.

bianet Kadın ve Lgbti+ Hakları Editörü Evrim Kepenek’in de konuştuğu, “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” ve “Geceleri de sokakları da istiyoruz” başlıklı iki bölümden oluşan çalışmayı Siren İdemen, Tuba Çameli ve Ayşegül Oğuz derledi.

Kadınların bir hikaye anlattığı çalışmada mahpus kadınları ise arkadaşları seslendirdi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gültan Kışanak, Gezi Mahpusu Çiğdem Mater, DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, Agrobay direnişçisi Fatma Kaya çalışmada yer alan kadınlardan bazıları.

Çalışmanın tamamına ulaşmak için TIKLAYIN

(AD)

8 Mart 2024
Sayfa Başına Git