Dünya Yaban Hayatı Günü kutlu olsun!

Bugün, Dünya Yaban Hayatı Günü.

20 Aralık 2013 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 68. oturumunda 68/205 sayılı kararı kabul ederek, 1973’te yürürlüğe giren Gezegendeki Nesli Tükenmekte Olan Yabani Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)’in uluslararası kabul gününü, fauna ve florayı korumak ve farkındalık yaratmak amacıyla 3 Mart olarak Dünya Yaban Hayatı Günü ilân etti. Anma günü önerisi Tayland tarafından getirildi ve böylece Dünya Yaban Hayatı Günü ilk kez 2014 yılında kutlanmaya başlandı.

Türkiye Vegan Derneği (TVD), gün özelinde yayımladığı açıklama ile yaban hayvanları ve yaşam alanlarının üzerindeki politik ve ekonomik baskılara dikkat çekti.

Dernek, “koruma” ve “kamu yararı” söylemleri ile uygulamalar arasındaki çelişkileri vurgulayarak, yaban hayatı ve ekosistemler için etik ve adil bir politika değişimi çağrısı yaptı.

