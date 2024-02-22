Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı

Dünya Tabipleri Birliği (WMA), yaptığı yazılı açıklamayla, Gazze’de süregelen savaşa tepki göstererek uluslararası hukuka göre her türlü insan hakkı ihlalini kınadı.

Ayrıca, tüm sivillerin, özellikle de çocukların ve aynı zamanda sağlık emekçileri ile kurumlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

“Sağlık hizmetlerine güvenli erişim” talebi

Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Lujain Alqodmani’nin açıklaması şöyle:

“Dünya Tabipleri Birliği, Gazze’deki insani kriz ve halk sağlığı durumu ile ilgili olarak kaygısını ifade ediyor. İhtiyacı olan herkes için, sağlık hizmetlerine güvenli erişim tekrar kurulmalı ve sağlanmalı. Buna halk sağlığı önlemlerinin, kapsamlı tıbbi denetim ve müdahalenin uygulanması da dahildir. Hekimler ve diğer sağlık emekçilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalı, bu kişiler askeri harekatların ortasında kalmamalı.”

“Çatışmaya insani amaçlı ara”

Dünya Tabipleri Birliği, insani ve tıbbi yardımın güvenli bir şekilde temini ile rehinelerin serbest bırakılması ve güvenli geçişinin sağlanması için çatışmaya insani amaçlı bir ara verilmesi çağrısında bulundu.

WMA, yardım kuruluşlarına ise insani yardımın ihtiyacı olanlara ulaştığından ve askeri amaçlarla veya maddi çıkar amaçlı kullanılmadığından emin olma çağrısı yaptı.

Dünya Tabipleri Birliği, insani krizle baş edecek ve bölgedeki tüm sivillerin ve sağlık hizmeti çalışanlarının güvenliğini ve iyi halini güvenceye alacak acil eylem çağrısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)