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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 08:42
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Dünya Sağlık Örgütü, M çiçeği virüsünde ilk aşıya onay verdi

Aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dünya Sağlık Örgütü, M çiçeği virüsünde ilk aşıya onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının "MVA-BN" olduğunu duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN” aşısının, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan aşı listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ön yeterlilik onayının, acil ihtiyaç duyan topluluklarda bu hayati ürüne zamanında erişimi kolaylaştırmasının, bulaşmayı azaltmasının ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.

18 yaş üstüne 4 hafta arayla 2 doz

DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) tüm mevcut kanıtları incelediği ve yüksek maruz kalma riski bulunan kişiler için MVA-BN aşısının kullanılmasını önerdiği kaydedilen açıklamada, aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, MVA-BN'nin şu anda 18 yaşın altındakiler için lisanslı olmadığı vurgulanarak, aşının bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde, hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde "endikasyon dışı" kullanılabileceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) m çiçeğiyle ilgili iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti; hastalığın yeni bir türü olan ve Clade Ib adlı varyant Afrika'da hızla yayılıyor.

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun hem Afrika'daki mevcut salgınlar hem de gelecekte hastalığa karşı mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Aşılara en çok ihtiyaç duyulan yerlerde eşit erişimi sağlamak için artık üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir ölçek artırmaya ihtiyacımız var" dedi.

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M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, en önemli bulaş nedenleri arasında.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını 28 Kasım 2023'te "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
m çiçeği
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/haber/dunya-saglik-orgutu-m-cicegi-virusu-sebebiyle-kuresel-acil-durum-ilan-etti-298588
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