Dünya Sağlık Asamblesi ‘İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını’ kabul etti

77. Dünya Sağlık Asamblesi'nde 194 ülkeden delegeler dün (30 Mayıs) oybirliğiyle İklim Değişikliği ve Sağlık Kararını kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün bu kararı, tüm bakanların ve ülkelerin bir araya gelerek iklim krizini sağlık planlamalarına ve sağlık hizmetleri sunumlarına entegre etmelerini, ayrıca sağlık işgücünü iklim krizinin etkilerine yanıt verecek şekilde şekillendirmelerini zorunlu kılıyor.

Peru ve Hollanda tarafından savunulan ve Barbados, Fiji, Kenya, Monako, BAE ve İngiltere tarafından desteklenen karar, ülkeleri DSÖ'nün sağlık, çevre ve iklim krizi stratejisinin uygulanmasını güçlendirmeye çağırıyor. Ancak hem bu kararda hem de COP28 deklarasyonunda önemli bir unsur eksik: Fosil yakıtlardan ve bunların sağlık ve sağlık hizmetleri sistemleri üzerinde katlanarak artan etkilerinden bahsedilmiyor.

İklim krizinin etkileri

Pandemic Action Network Kurucusu Eloise Todd, “Kararda insan etkileri, toplumsal cinsiyet kırılganlıkları ve hava kirliliği ele alınırken, fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi ve yükselen iklimin pandemik tehditler ve hastalık salgınları üzerindeki etkisine odaklanılması konusunda daha güçlü bir vurguya ihtiyacımız var,” dedi.

Büyük ölçüde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliği, yılda 7 milyon önlenebilir ölümden sorumlu. Dünya çapında 200 bin hastane üzerinde yapılan bir fiziksel risk değerlendirmesi, çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere, 16 binden fazlasının bu yüzyılın sonuna kadar aşırı hava olayları nedeniyle tamamen veya kısmen kapanma riski altında olacağını ortaya koydu.

Son IPCC raporu, insan kaynaklı iklim krizinin insanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde derin bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Asamblesi'nin bir diğer önemli sonucu da, dünyanın gelecekteki pandemi tehdidini daha iyi önleyebilme ve bu tehdide yanıt verebilme yeteneğini artırmayı amaçlayan küresel bir pandemi anlaşması. Delegeler, iklim krizi, yaş alma, göç, pandemi tehditleri ve eşitlik konularına vurgu yaparak, tüm insanlar için sağlık ve refahı teşvik etmek, sağlamak ve korumak amacıyla küresel sağlık için 4 yıllık, 11.1 milyar ABD doları tutarında bir stratejiyi onayladı. (TY)