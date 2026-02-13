Dünya Radyo Günü kutlu olsun!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2011’de düzenlenen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Komisyonu’nun önerisiyle 13 Şubat’ı “Dünya Radyo Günü” ilân etti.

Yaklaşık 100 yıl önce yayın hayatına başlayan radyo, kimileri için nostaljik bir iletişim aracı olarak görülse de anlık gelişmelerin, haberin ve müziğin önemli kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Teknolojideki gelişmeler radyo dinleme alışkanlıklarını da dönüştürdü ve dijitalleşmeyle birlikte dinleyiciler radyo içeriklerine çevrimiçi ortamlardan istedikleri zaman erişebilir hâle geldi.

Çevrimiçi istatistik portalı Statista’nın 2025 verilerine göre en yüksek radyo dinleme oranı yüzde 77 ile Finlandiya’da. Radyo dinleme oranı, Yunanistan ve Portekiz’de yüzde 72, Avusturya’da yüzde 70, Sırbistan’da ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye’de günlük ortalama radyo dinleme süresi ise 1 saat 40 dakika.

Araştırma, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 15 bin 766 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

13 ŞUBAT DÜNYA RADYO GÜNÜ "Radyo, ucuz ve güvenilir bir iletişim aracı olarak önemini koruyor"