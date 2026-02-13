ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 11:29 13 Şubat 2026 11:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 11:32 13 Şubat 2026 11:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Dünya Radyo Günü kutlu olsun!

RTÜK’ün Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’na göre, Türkiye’de günlük ortalama radyo dinleme süresi 1 saat 40 dakika.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dünya Radyo Günü kutlu olsun!
Eski radyolar, (Fotoğraf: Canva)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2011’de düzenlenen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Komisyonu’nun önerisiyle 13 Şubat’ı “Dünya Radyo Günü” ilân etti.

Yaklaşık 100 yıl önce yayın hayatına başlayan radyo, kimileri için nostaljik bir iletişim aracı olarak görülse de anlık gelişmelerin, haberin ve müziğin önemli kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Teknolojideki gelişmeler radyo dinleme alışkanlıklarını da dönüştürdü ve dijitalleşmeyle birlikte dinleyiciler radyo içeriklerine çevrimiçi ortamlardan istedikleri zaman erişebilir hâle geldi.

Çevrimiçi istatistik portalı Statista’nın 2025 verilerine göre en yüksek radyo dinleme oranı yüzde 77 ile Finlandiya’da. Radyo dinleme oranı, Yunanistan ve Portekiz’de yüzde 72, Avusturya’da yüzde 70, Sırbistan’da ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye’de günlük ortalama radyo dinleme süresi ise 1 saat 40 dakika.

Araştırma, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 15 bin 766 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Radyo, ucuz ve güvenilir bir iletişim aracı olarak önemini koruyor"
13 ŞUBAT DÜNYA RADYO GÜNÜ
"Radyo, ucuz ve güvenilir bir iletişim aracı olarak önemini koruyor"
13 Şubat 2025

Gençlerde radyo sahiplik oranı düşük

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre, evinde radyo bulunanların oranı yüzde 14,5. Cinsiyete göre dağılımda erkeklerin radyo sahiplik oranının kadınlardan daha yüksek olduğu görüldü.

Yaş gruplarına bakıldığında en az bir radyosu olanların oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 9,8, 25-34 yaş grubunda yüzde 12,9, 35-44 yaş grubunda yüzde 15,7, 45-54 yaş grubunda yüzde 15,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 17,2 ve 65 yaş ve üzeri grupta yüzde 18. Veriler, yaş arttıkça radyo sahipliğinin de arttığını gösteriyor.

Radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinlemeleri en fazla araç radyosundan (yüzde 67,9) yapılıyor. Bunu yüzde 27 ile klasik radyo, yüzde 18 ile televizyon, yüzde 17,2 ile cep telefonu, yüzde 4,2 ile bilgisayar ve tablet izliyor. Cinsiyet dağılımında da araç radyosu öne çıkıyor: Erkeklerde yüzde 80,2, kadınlarda yüzde 54,3.

Radyoda en çok dinlenen program türü yüzde 94,5 ile müzik. Haberler yüzde 64,2, sohbet programları ise yüzde 33,1 oranında tercih ediliyor. Günlük dinleyenlerin oranı yüzde 10,4. Kadınların günlük ortalama müzik dinleme süresi 1 saat 36 dakika, erkeklerin ise 1 saat 44 dakika olarak belirlendi. (TY)

