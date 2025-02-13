Dünya Radyo Günü: 2025’in teması “Radyo ve İklim Değişikliği”

2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl[1] olduğunun tescillenmesi[2], Kaliforniya’daki orman yangınlarının yol açtığı derin yıkım[3] ve arazi bozulmasının[4] milyarlarca insan üzerindeki muazzam etkisi gibi gezegenin başına bela olan olumsuz iklim etkilerinin mütemadiyen artmasının neticesi olarak, iklim olaylarının doğru iletişiminin önemi giderek artıyor.

Merceğimizi yakın geleceğe çevirdiğimizde, 2025 yılının iklim değişikliğinin ele alınması açısından hayati önem taşıdığını görüyoruz. Paris Anlaşması uyarınca küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırmak istiyorsak, sera gazı emisyonlarının en geç bu yıla kadar zirve yapması ve ardından azalmaya başlaması gerekiyor.

Radyo istasyonlarının bu konudaki faaliyetlerini desteklemek amacıyla 13 Şubat 2025 Dünya Radyo Günü “Radyo ve İklim Değişikliği” konusuna adanmıştır.

İşimize gelmeyen gerçekleri haberleştirmek

Son zamanlarda radyo istasyonlarının mali kaynaklarının kısıtlı oluşu, personel sayısının azaltılmasına ve doğrulanmış bilgiye erişim maliyetlerinin bir hayli yükselmesine yol açsa da, çeşitlendirilmiş ve güvenilir kaynaklardan yararlanmak iklim değişikliği konusunda haber yapmak için elzemdir.

Yayın kuruluşları, iklimle ilgili konuların ele alınmasında belirleyici bir rol oynadıkları için bilgi kaynaklarının kalite ve çeşitliliğine öncelik vermelidir. Bu, iklim şüphecilerinin argümanlarını çürütmeyi, yeşil badana yöntemlerini araştırmayı, ekolojik ekonomiyi anlamayı ve iklim aktivizmi ve çözümlerin önüne konan bariyerler ve çıkarılan engeller hakkında haber yapmayı da içerir.

Kamu yararına hizmet için gerekli olan editoryal bağımsızlık, kurumsal ve siyasi etkilerden bağımsız özgür bilgiye dayanır.

#DünyaRadyoGünü’ne katılın

Dünya Radyo Günü için hazırlanan birçok etkinlik arasında UNESCO, radyo istasyonlarını radyo ve iklim değişikliği üzerine yeni ücretsiz kaynaklardan yararlanmaya, kutlamayla ilgili LinkedIn etkinliğini takip etmeye ve UNESCO haritasında görünmek için istasyonunuzu kaydettirmeye davet ediyor.

Radyo istasyonunuz başka bir bölge veya ülkedeki bir istasyonla bağlantı kurma fırsatına sahip olacaktır. Bu işbirlikleri sayesinde program, konuk, ses arşivi alışverişinde bulunabilir ve hatta 13 Şubat 2025’in ötesinde uzun vadeli bir ilişki kurmayı düşünebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın![5]

Arka plan

UNESCO Üye Devletleri tarafından 2011 yılında ilan edilen ve 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (A/RES/67/124) tarafından Uluslararası Gün olarak kabul edilen 13 Şubat, Dünya Radyo Günü olarak (WRD) kabul edilmiştir.

Radyo, insanlığı tüm çeşitlilikleriyle birlikte kutlamak için güçlü bir araçtır ve demokratik söylem için bir platform oluşturur. Küresel düzeyde radyo, en yaygın tüketilen mecra olmaya devam etmektedir. En geniş dinleyici kitlesine ulaşma konusundaki bu benzersiz kabiliyet, radyonun bir toplumun çeşitlilik deneyimini şekillendirebileceği, tüm seslerin dile getirilmesi, temsil edilmesi ve duyulması için bir arena olarak var olabileceği anlamına gelir. Radyo istasyonları, çok çeşitli programlar, bakış açıları ve içerikler sunarak farklı topluluklara hizmet etmeli ve kuruluşlarında ve faaliyetlerinde dinleyicilerin çeşitliliğini yansıtmalıdır.

Radyo, özellikle uzak topluluklara ve savunmasız insanlara ulaşmaya uygun, düşük maliyetli bir araçtır ve insanların eğitim seviyesine bakılmaksızın kamusal tartışmaya müdahale etmek için bir platform sunar. Ayrıca acil durum iletişimi ve afet yardımında da hayatî önemde bir rol oynamaktadır.

Radyo, toplulukları bir araya getirmek ve değişim için olumlu diyalogu teşvik etmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Radyo hizmetleri, dinleyicilerini dinleyerek ve onların ihtiyaçlarına cevap vererek, hepimizin karşılaştığı zorlukları ele almak için gereken görüş ve ses çeşitliliğini sağlar.

Dipnotlar:

[1] Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağını ve sanayi dönemi öncesi seviyenin yaklaşık 1,55°C üzerinde olacağını teyit etti.

[2] Apaçık Radyo’dan not: 2025’in ilk ayı, şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak Ocak ayı oldu.

[3] WMO, Los Angeles’ta meydana gelen korkunç orman yangınlarından etkilenen herkese başsağlığı dilerken, BM Genel Sekreteri António Guterres’in yaygın yıkım karşısında şoke olduğunu ve derin üzüntü duyduğunu ifade eden sözlerine katılıyor.

[4] Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen BM destekli çölleşme, kuraklık ve arazi restorasyonu konferansının yeni seçilen başkanına göre, dünya genelinde üç milyar insan yoksul; bu insanlar bozulmuş arazilerin zorlu etkilerini hayatlarında yaşıyor ve bu durum “birçok topluluk arasında göç, istikrarsızlık ve güvensizlik düzeylerini arttıracak.”

[5] Açık Radyo 29 yılı aşan bir süredir yürüttüğü yayıncılıkta neredeyse ilk günden beri başlayarak çevre, ekoloji konularında yaptığı yayınların kapsamını her yıl sürekli artırarak, BM’nin COP diye adlandırılan İklim konferanslarına 16 yıldır aktif olarak katılıp COP konferanslarının yapıldığı ülkelerden düzenli ve sürekli canlı yayınlar yaparak, yerel ve bölgesel radyo kuruluşlarıyla ve uluslararası aktivist gruplarla dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli etkinliklerde yer alarak yeryüzünün iklim adaleti konusundaki bu en büyük sorununun çözümüne katkıda bulunmak üzere sürekli çalışmaktadır.

(VC)